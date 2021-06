O brunch de sábado do Saraiva´s está agora disponível em versão take-away, que lhe permite aproveitar o bom tempo e fazer um piquenique logo ali ao lado, no Parque Eduardo VII.

Uma sugestão diferente para fazer a dois, com a família ou entre amigos. Este brunch, de inspiração sueca, desenrola-se em três momentos.

No primeiro momento pode escolher entre iogurte/iogurte de soja com fruta fresca da época e granola ou aveia com maçã, canela e mirtilo. Mais consistente, o segundo momento disponibiliza ovos rotos, milho frito com molho tártaro ou pimentos padrón.

No terceiro momento pode optar entre uma tosta de salmão curado, raiz forte e creme de queijo, uma tosta de almôndegas com beterraba e pickle de pepino, ovos mexidos ou tofu em focaccia com tomate assado.

Pode acompanhar o seu brunch com sumo de laranja natural ou sumo do dia e terminar com um café ou um chocolate quente, que é, segundo dizem, dos melhores da cidade.

Há, ainda, disponível um brunch para crianças até aos 11 anos composto por iogurte/iogurte de soja com fruta fresca da época e granola, chocolate quente, 2 croquetes e sumo do dia.

Este brunch piquenique está disponível todos os sábados, das 12 horas às 16 horas.