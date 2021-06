Depois de ter feito as primeiras páginas de jornais com o seu prato de veado intitulado "Bambi's Mum", o chef australiano Nelly Robinson, dono do nel. Restaurant em Sydney, finalmente lançou o tão aguardado ‘Capítulo 3’ da sua incrível série de degustação de 11 pratos inspirada nos seus filmes favoritos da Disney de infância.

Entre na galeria para conhecer os diversos pratos:

Embora este ano a mãe do Bambi não esteja no menu, os clientes serão confrontados com um prato inspirado no Ursinho Pooh que apresenta barriga de porco (ou melhor, leitão) envolta no lanche favorito de Winnie the Pooh - mel - e coberto com cenouras inspiradas pelo sempre sombrio Eeyore. Na verdade, e segundo os críticos, o prato inspirado em ‘Hundred Acre Wood’ é a versão mais deliciosa desta história de infância.

Inspirado em "A Pequena Sereia" e seu melhor amigo, o prato intitulado "It’s A Flounder" apresenta um linguado, couve-flor e ervas marinhas. Outros pratos incluem "Day of The Dead" inspirado em Coco e "Crème De La Edger", umas "bombas" de leite com açúcar inspiradas no filme Os Aristocratas.

O Chef Nelly explica: "Depois do sucesso estrondoso dos dois primeiros menus "Era uma vez", mal podíamos esperar para trazê-lo de volta depois de um ano longo e difícil que todos nós tivemos. É sempre muito divertido criar pratos em torno dos meus filmes favoritos, e novamente elaboramos alguns pratos incríveis que farão os nossos convidados sentirem-se como uma criança novamente".

Nelly adora surpreender verdadeiramente o seu convidado e muitos detalhes do menu ainda estão em segredo.