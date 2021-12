Dizem que a primeira refeição do dia é indubitavelmente uma das mais importantes, por isso, no primeiro dia de 2022, o InterContinental Cascais-Estoril oferece um brunch digno de um hotel de cinco estrelas.

O menu, requintado e repleto de iguarias nacionais e internacionais, oferece várias escolhas entre padaria e pastelaria variada, bem como tábuas de queijos e enchidos. Seguem-se as opções para os mais saudáveis, como o iogurte com granola, as bowls de manga, os bagels de salmão e ainda os ovos personalizáveis ao gosto de cada um.

Já mais enquadrado no almoço, não fosse esta refeição o brunch, o InterContinental Cascais-Estoril sugere como prato principal uma tagliatta de novilho com chips de batata-doce e, para fechar, uma seleção de sobremesas com os clássicos da época festiva, como o bolo-rei e o arroz-doce, mas também uma verrine de avelã e chocolate, e fruta laminada.

Como manda a tradição de um bom brunch, não podem faltar as panquecas, os crepes e os waffles com nutella ou maple syrup. O menu inclui ainda uma seleção de bebidas InterContinental, onde é possível contar com vinho tinto, vinho branco, cerveja e refrigerantes, sem esquecer o espumante.

O Brunch de Ano Novo está disponível no dia 1 de janeiro, das 12h00 às 15h30, e tem o valor de 55 euros por pessoa. As crianças até aos cinco anos não pagam e até aos 12 anos têm um desconto de 50%.