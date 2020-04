“Como já esperávamos, não existem condições para a produção do evento nas datas inicialmente previstas (19 e 20 de maio),” lamenta Alberto Pires, organizador do evento. “Apesar de termos inicialmente pensado adiar o Lisbon Bar Show para o mês de setembro deste ano, tememos que ainda não existam condições para tal nessa altura. Isto não por acreditarmos que a situação não esteja normalizada a seguir ao verão, mas devido à dimensão do evento (mais de 6000 visitantes), que traz a Lisboa expositores, oradores e participantes dos mais variados países, com forte presença de Espanha e Itália”.

“Todos os expositores serão naturalmente reembolsados na totalidade, bem como os visitantes que já tinham adquirido os seus bilhetes online. Por eles, pela segurança dos mesmos, dos visitantes e de todos os restantes envolvidos, voltaremos em Maio de 2021, ainda maiores e mais fortes,” diz Alberto Pires.

O evento, que prometia novidades para esta edição, tais como o “1º Congresso Ibérico de Bartenders”, plataforma que pretendia juntar os melhores barmen, mixologistas e influenciadores de Espanha e Portugal para debater o estado atual e a posição do mundo do bar na Península Ibérica. A iniciativa, de acordo com a organização, “regressa para o ano para dar a conhecer as novas tendências do mundo da mixologia, numa era pós Covid-19”.

O evento, que já vai na sua 7ª edição, tornou-se numa plataforma de networking. Para além das várias palestras e workshops, o Lisbon Bar Show propõe demonstrações de mixologia e provas de cocktails para profissionais da indústria, mas também para os curiosos e apreciadores de bebidas espirituosas.