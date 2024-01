Para aquecer as noites de inverno, o calor latino começa a 5 e 6 de janeiro com os jantares concerto, desta feita com a Companhia Joaquin Moreno, um grupo de Flamenco e Sevilhanas que tem atuado por toda a Espanha e várias cidades europeias, com o objetivo de divulgar a arte flamenca. Neste espetáculo, que é considerado um dos melhores de flamenco da Andaluzia, são apresentados vários estilos de flamenco.

Nos dias 12 e 13, será a vez da cantora e bailarina cubana Yamohe abrilhantar o Casino com o espetáculo “Yamohe Show Latino”, uma atuação cheia de alegria e dinâmica, com os sons e danças contagiantes do caribe.

Na semana seguinte, nos dias 19 e 20, o Casino Espinho contará com a presença de “Jogo de Damas”, um grupo vocal que tem participado em variados festivais de jazz de referência nacional, trazendo a quem os ouve um jazz eclético, leve e divertido, interpretado ora à capela, ora acompanhados por um trio composto por músicos do panorama jazzístico português.

Para fechar o mês, a 26 e 27, a animação ficará a cargo de “Soy Tango”, uma viagem envolvente que levará a plateia diretamente às vibrantes "Calles de Buenos Aires". De Gardel a Piazzolla, nesta performance arrebatadora, a música mistura-se com a dança para criar uma experiência inesquecível.

O Casino Espinho preparou, ainda, para o primeiro mês do ano, várias propostas no restaurante Baccará. A primeira paragem desta “viagem” gastronómica, a 6 de Janeiro, é na gastronomia espanhola e uma semana depois, a 13, o destino serão os sabores mexicanos. Já a 20, as influências virão da cozinha norte-americana e para terminar, a 27, a cozinha passa pela gastronomia argentina.

O jantar concerto orça os 52,50 euros por pessoa. Os jantares no restaurante Baccará orçam os 50 euros.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 227 335 500 ou pelo e-mail casinoespinho@solverde.pt