Os Açores à mesa é o que propõe Afonso Vilela, ator e vencedor do programa da TVI “Masterchef Celebridades”, num showcooking que ficará disponível online, na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos, no sábado, 17 de outubro.

Peixe e funcho, dois dos ingredientes mais típicos e ricos da ilha de S. Miguel, a que se junta o bacon, conjugam-se numa sopa à moda micaelense.

O Chef Afonso Vilela revelará assim segredos bem guardados da cozinha do arquipélago que é um verdadeiro tesouro no Atlântico.

Este showcooking insere-se na programação online gratuita MAR Shopping Home Experience.