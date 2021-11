O Natal está a chegar e este ano todas as famílias têm o desejo de se voltarem a reunir na época mais especial do ano.

Com a nova linha da Arcádia pode começar a contar os dias para o Natal e surpreender as pessoas mais especiais, porque o melhor presente é estarmos juntos.

A variedade é grande, com chocolates tradicionais e únicos, sempre com a qualidade que carateriza a marca. O Calendário do Advento (€22,50) traz uma novidade este ano - à caixa premium de cor azul junta-se, agora, uma caixa premium em vermelho. Duas caixas de cores diferentes, mas com interior de igual sabor.

créditos: Arcádia

São 260gr de chocolates de Leite, Negro, Branco e Ruby, para saborear um por dia até ao Natal. A uma linha de vários produtos irresistíveis, juntam-se pela primeira vez este ano as Embalagens de Pais Natais (€7,50) de chocolate de leite. São 11 bombons com a personagem mais emblemática do Natal.

créditos: Arcádia

Nesta deliciosa linha, os cabazes de Natal da Arcádia não podiam faltar e estão disponíveis em mais de dez formatos e tamanhos diferentes. No Cabaz Árvore de Natal Pequena (€20,00) pode encontrar uma saca de Argolas de Canela, Bombons Sortidos e uma Compota de Abóbora e Amêndoa, que certamente vão fazer as delícias dos mais gulosos.

créditos: Arcádia

Já o Cabaz Bola Grande (€45,00) é recheado com uma seleção dos melhores produtos: o Sortido Tradicional, Bonecos de Neve de Chocolate de Leite, uma saca de Bolachas de Chocolate, uma Compota de Morango, uma Lata de Chá Arcádia e uma elegante Garrafa de Licor de Chocolate.

créditos: Arcádia

O Cabaz Mala Pequena (€30,00) surpreende com uma embalagem de Pais Natais de Chocolate de Leite, Bombons Sortidos, uma Compota de Morango e uma saca de Palitos de Limão.