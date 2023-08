O tempo de vindimas chegou e com ela mais uma edição da “Vindima Mayor.” Com vista para a planície alentejana, e com programas para todos os gostos, esta é uma oportunidade para aprender a vindimar e conhecer melhor este produtor de Campo Maior.

De 13 de agosto a 18 de setembro, a Adega Mayor promove três programas de enoturismo, para viver em família ou com amigos. Os programas estão dependentes de marcação prévia e com número limitado de 12 participantes por grupo.

O programa “Vindima Mayor” tem o custo de 45€ por pessoa e além da visita à vinha e à adega, inclui ainda prova de mosto e um workshop com prova de quatro vinhos do produtor, durante a parte da manhã.

Já o “Vindima Mayor com piquenique”, tem o custo de 70€ por pessoa e além de incluir os mesmos passos do programa anterior, está garantido ainda um almoço em formato piquenique.

Por último, o “Vindima Mayor da Vinha ao Vinho” tem o custo de 100€, por pessoa, e além do almoço tem ainda garantido a atividade enólogo por um dia, onde é possível aprender a formular o próprio vinho e regressar a casa com uma garrafa de vinho feita pelo participante, com um rótulo personalizado.

As reservas devem ser feitas através do site da Adega Mayor ou de mail.