Esta será uma das novidades do IDB Rooftop para este ano, em que o chef Dedé irá convidar colegas de profissão para, durante uma noite, confecionar iguarias de diferentes pontos do mundo.

A Mexican Night terá como chef convidada Ingrid Villarreal, do Once Once Lisboa, que irá adicionar ao menu habitual os especiais tacos Chicken e Quesadillas beef. Os visitantes terão ainda a oportunidade de experimentar os pratos já conhecidos do chef Dedé, tais como as panquecas japonesas okonomiyaki. O menu contemplará igualmente opções vegetarianas, onde os cogumelos serão os protagonistas.

Às noites de jantar temáticas juntam-se outras novidades que o IDB Rooftop coloca ao dispor dos seus visitantes, nomeadamente uma nova e melhorada carta gastronómica, novos obstáculos de skate para patinadores e skaters, uma área de matraquilhos, um stand de skee ball, uma galeria de arte com a curadoria do coletivo criativo Crack Kids e um novo espaço instagramável.

O IDB Rooftop é um espaço inclusivo, direcionado para o público local, que apresenta iniciativas nas vertentes artística, gastronómica, cultural ou até mesmo desportiva. O espaço encontra-se em funcionamento de quinta a domingo, com uma programação específica aos fins de semana.