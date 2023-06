"Um lugar para arte, imaginação e histórias; um lugar que possa contribuir para cultivar as sementes mais talentosas da humanidade”. É assim que Emmanuel Babled descreve o seu mais recente projeto: a galeria de arte e design Prime Matter que junta tecnologia, história e o saber-fazer manual no mesmo espaço.

Idealizada pelo designer francês, esta galeria pretende ser um local onde o público possa conhecer, ao vivo e a cores, o trabalho de diferentes artistas e artesãos, observando as suas peças e descobrindo as técnicas utilizadas em cada uma delas, assim como ser palco de diversos eventos, como exposições e conversas.

Um projeto de sonho que ganhou vida no número 87 da Rua Madalena, um espaço especial para Emmanuel Babled. Para além de estar localizado no mesmo prédio do seu estúdio multidisciplinar Babled Design Studio, foi aqui que, durante 25 anos, operou a icónica loja de artesanto Santos Ofícios e que, após o seu encerramento, o designer fez questão de homenagear com um projeto à altura.

YLOS foi o nome escolhido para a exposição de abertura que celebra a madeira enquanto matéria-prima e a sua versatilidade ao apresentar diferentes peças que resultam do trabalho individual, e também de parceria, entre si e Anders Lunderskov.

“A excelência das peças apresentadas advém das mãos e das capacidades técnicas que moldam, esculpem e trabalham este elemento. Os temas são objectos esculturais e mega-objectos que têm o seu próprio mistério e personalidade; o que vemos são híbridos entre a forma livre e a razão, onde o desenho não define ou limita a sua existência. São peças inquisitivas, que oferecem perguntas e respostas, simultaneamente intrigando, repelindo e divertindo o espectador.", refe Marta Borges Alvarez, curadora da exposição, em comunicado.

Para mais informações sobre a Prime Matte clique aqui.