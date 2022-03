Neste ano, a Leitaria da Quinta do Paço abraça a celebração do Dia da Mulher colorindo o seu chantilly de cor-de-rosa. Os éclairs terão, como é habitual, a base de massa choux recheada com chantilly artesanal, e a respetiva cobertura. Para além do recheio dos éclairs, os frascos de chantilly, adotam também a cor rosa, pelo valor unitário de 3 euros.

A Leitaria da Quinta do Paço estará, ainda, a oferecer, a todas as mulheres, um terceiro éclair, na compra de dois. A oferta é limitada aos sabores de sempre (Limão, Caramelo, Café, Crocante, Frutos Vermelhos, Maracujá, Chocolate Negro) e ao Éclair Clássico, durante o dia 8.

Os produtos associados à campanha estarão disponíveis no dia 8 de março, em todas as lojas Leitaria da Quinta do Paço, por encomenda via UberEats, ou através do site da marca.

A Leitaria da Quinta do Paço, uma casa centenária, com marca na história da cidade do Porto, é conhecida pelo seu chantilly de produção própria e artesanal, variedade de laticínios e os seus éclairs. Possui atualmente oito lojas, no norte e centro do país: Largo de S. Francisco (Braga); Rua de Brito Capelo, Matosinhos (Porto); Centro Comercial Oeiras Parque (Lisboa); Praça Guilherme Gomes Fernandes (Porto); Mercado do Bom Sucesso (Porto); NorteShopping, Matosinhos (Porto); El Corte Inglês, Vila Nova de Gaia (Porto); e MarShopping, Matosinhos (Porto).