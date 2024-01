No total, foram submetidos a concurso 246 vinhos, entre brancos, tintos e espumantes, colocados à prova por 99 produtores nacionais das várias regiões vitivinícolas do país.

O júri, constituído por enólogos, enófilos e jornalistas especializados no setor, distinguiu, durante as provas cegas realizadas a 21 de outubro, 75 vinhos, dos quais 70 com a Medalha de Ouro, três com a Grande Medalha de Ouro (Artesano Perrum Reserva, Vinho Regional Alentejano 2021, da Elite Vinhos; Quinta da Carregosa Touriga Nacional Grande Reserva DOC Douro 2018, da Carregosa Vinhos; Quinta do Cerrado da Porta, Espumante Bruto Natural Super Reserva “Blanc de Blanc” Vinho Regional Lisboa Branco, 2019, do produtor Cerrado da Porta) e duas distinções para Vinho de Produção Sustentável, a novidade apresentada nesta edição do Concurso, subordinada à temática da sustentabilidade (Grande Rocim Reserva DOC Alentejo Tinto 2021, da Herdade do Rosim; Herdade São Miguel Reserva IG Alentejano Tinto 2021, da Casa Relvas).

Crédito Agrícola

Na 10.ª edição que decorreu a 12 de janeiro na Estufa-fria, em Lisboa, foram distinguidos vinhos das várias regiões vitivinícolas: Vinhos Verdes (uma medalha), Douro (15 medalhas), Dão (nove medalhas), Beira Interior (uma medalha), Bairrada (três medalhas), Tejo (seis medalhas), Lisboa (sete medalhas), Península de Setúbal (oito medalhas), Alentejo (19 medalhas), Algarve (cinco medalhas) e Açores (uma medalha).

De acordo com a organização, “o Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola tem como objetivo promover e colocar à prova a qualidade dos vinhos nacionais, procurando gerar novas oportunidades de negócio e dinamização das comunidades onde desenvolve o seu trabalho em contacto direto com as pessoas”.