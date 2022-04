As épocas festivas geralmente são épocas em que todos cometemos excessos. Em Portugal, não há Páscoa sem família e uma mesa farta.

Por esse motivo, este ano, a Flama convida-o a preparar as tradicionais sobremesas alusivas à época, mas com um twist saudável.

Não se preocupe, de lado fica apenas a culpa. Pode contar com o típico folar e amêndoas.

Folar de Páscoa

créditos: Flama

Ingredientes

200 g de farinha de espelta integral

200 g de farinha de trigo

200 mL de leite ou bebida vegetal

2 ovo

Raspa de 2 limões

25 g de uvas passas / alperces / tâmaras / ameixas

50 g de amêndoas sem pele trituradas

10 g de levedura nutricional

1 colher de sopa de de azeite (10 mL)

1 colher de sobremesa de erva-doce

1 colher de sobremesa de canela

Modo de preparação

Coza um dos ovos e reserve.

Misture as farinhas com a levedura, o leite, as rapas de limão, a canela, a erva doce, as passas, o azeite e o ovo, na Batedeira 1417FL da Flama, até perfazer uma mistura homogénea.

Deixe a massa repousar durante 20 minutos em local quente (dentro do forno ou micro-ondas desligados, mas previamente aquecidos).

Abra a massa e coloque o ovo cozido.

Dê a forma de folar, polvilhe com as amêndoas trituradas e leve ao forno previamente aquecido a 200ºC durante cerca de 30 minutos.

Amêndoas de chocolate

créditos: Flama

Ingredientes

100 g de amêndoas com pele

100 g de chocolate negro 70%

1 colher de sobremesa de coco ralado

Canela a gosto

Modo de preparação

Derreta o chocolate no micro-ondas 1848FL da Flama numa taça (30 segundos, retire, mexa e volte a colocar mais 30 segundos, mexa novamente até ficar líquido).

Envolva as amêndoas no chocolate com o auxílio de 2 colheres.

Coloque num prato as amêndoas e por fim polvilhe com coco, canela ou deixe apenas a cobertura de chocolate.

Leve ao frigorífico até solidificar e posteriormente guarde frasco de vidro fechado.