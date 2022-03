Hokkaido é uma ilha japonesa, que dá o nome a este pão de leite super fofo, característico pelo seu miolo de cor branca, que praticamente se desfia quando cortamos pedaços com a mão. A receita é do chefe de cozinha Rui Ribeiro.

Estes pãezinhos são deliciosos para utilizar com mini hambúrgueres. Experimente também polvilhá-los com sementes de sésamo antes de meter no forno.

Para comer ainda mornos e estaladiços, com um pouco de manteiga a escorrer