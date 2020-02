Caso o molho Holandês talhe, deite numa tigela uma colher de chá de sumo de limão e uma colher de sopa de molho talhado. Bata vigorosamente até a mistura se apresentar cremosa e espessa e, de seguida, junte gradualmente o molho talhado, batendo muito bem entre cada adição.

Posso acrescentar a um molho quente gemas de ovo?

Não. A mudança brusca de temperatura faz coalhar as gemas. Para evitar esta reação basta aquecer gradualmente as gemas, acrescentando-lhes, aos poucos, pequenas quantidades de molho quente. Depois desta operação já é possível acrescentar as gemas ao molho sem qualquer problema.

Para manter o molho quente o que preciso fazer?

Um molho mantém-se quente por algum tempo, quando conservado num recipiente em banho-maria, com água quente na parte inferior. Caso o molho tenha como base ovos, deve mantê-lo aquecido em água morna. Caso contrário o molho irá talhar.

Caso queira congelar um molho como devo proceder?

Consegue arrefecer o molho rapidamente vertendo-o para um recipiente frio. O molho deve ficar a 1 cm do topo do recipiente. Não deve congelar mais de 3 dl de molho em cada recipiente. Tape este rapidamente e arrefeça-o no frigorífico. De seguida, congele o molho.

Para descongelar, leve o molho a lume brando num recipiente em banho-maria, não deixando de mexer quando começar a descongelar.

Um molho pode manter-se congelado de dois a três meses. Os molhos à base de ovos não se devem congelar.