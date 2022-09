Escape ao convencional, atreva-se com esta Limonada de Pepino

Se há bebida que reúne consenso quando falamos de uma mesa de festa e de partilha ou mesmo num refrescante momento de pausa, essa bebida é a limonada. Tão simples quanto unir a revigorante acidez do limão, à leveza de uma água com gás ou ‘lisa’ e, dependendo do gosto, mais ou menos guloso, enriquecer a receita com o toque do açúcar.

Para quem não dispensa uma boa limonada, seja qual for a estação do ano, vai encontrar, aqui, boas razões para sorrir. Como resistir a uma limonada à qual se adiciona a dose certa de um gin que resulta da destilação em dois alambiques históricos, cada um com características específicas? Mais, um gin deliciosamente criado a partir de 11 requintados botânicos, entre eles camomila, sementes de coentro e de cominho, flor de sabugueiro e raiz de lírio. Unido o produto dos dois alambiques, eis que recebe uma infusão de rosa e pepino, este último um notável fruto (ou vegetal) que conta, inclusivamente, com um dia de celebração mundial, a 14 de junho.

Este gin tem nome, Hendrick´s, uma proveniência, a Escócia, e resulta de uma história familiar centenária. Saborear Hendrick's é entregar os nossos sentidos a uma bebida de intrigante complexidade, embora de travo subtil e suave. Um gin que pelas suas características enriquece cocktails com e sem álcool.

É neste ponto que a história do gin Hendrick’s conhece a da intemporal limonada, para se expressar na inusitada bebida que aqui lhe apresentamos. A receita revela-se tão simples quanto é juntar as doses certas de gin, água com gás, sumo de limão e xarope de açúcar e cubos de gelo. Tudo reunido no copo, há que agitar e terminar com aquele toque de Midas que eleva a limonada para um outro patamar visual: remate com algumas rodelas de pepino (o sabor é memorável) e de limão.

Acompanhe a receita no vídeo que lhe deixamos e treine com calma a partir do descritivo que também aqui encontra. De resto, leve a sua Limonada de Pepino para uma festa, relaxe em casa, adicione-a a uma refeição como aperitivo ou digestivo. Como diria um escocês “Slàinte mhath”, o mesmo é dizer “boa saúde”.

E, enquanto prepara ou saboreia a sua limonada, conte uma boa história, a de uma bebida que nasce num palácio escocês, o Gin Palace, próximo a uma aldeia, Girvan, num litoral mítico, com vista para uma misteriosa ilha vulcânica, Ailsa Craig. Mais, na origem da sua Limonada de Pepino estão as mãos da Mestre Destiladora, Lesley Gracie, uma verdadeira exploradora deste nosso mundo na procura de preciosos ingredientes botânicos para um gin com tradição familiar.