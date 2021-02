Com a cozedura a vapor consegue cozinhar vários alimentos em simultâneo - legumes, vegetais, carne e peixe - poupando tempo na preparação da refeição.

É o método ideal para cozinhar peixes delicados (por exemplo, linguado) e para conseguir legumes cestaladiços e tenros.

O resultado perfeito da cozinha a vapor segue algumas dicas simples que, aqui, nos são deixadas na primeira pessoa por Joana Andrade Nunes, do blogue Camomila Limão.

1.º Antes de introduzir os alimentos na cesta de cozer a vapor, certifique-se que a água está quente mas ainda não se encontra em ebulição.

2.º A panela deve ter profundidade suficiente para suportar a colocação do acessório para cozer a vapor e garantir que os alimentos não entram em contato direto com a água.

3.º Não deve adicionar sal durante a cozedura para que os alimentos preservem a sua cor e humidade. Tempere no fim do cozinhado.

4.º Pode adicionar ervas aromáticas na água para aromatizar os ingredientes e potenciar os resultados da cozedura a vapor.

5.º Tem de ter muito cuidado quando retira a tampa da panela porque o vapor de água está extremamente quente. Como tal, deve retirar a tampa com ajuda de uma pinça e desligar o fogão antes de verificar se os alimentos já estão prontos.

6.º Tem de cumprir o tempo de cozedura de cada alimento e ter em atenção a forma de disposição dos ingredientes: na base do acessório para cozer a vapor, devem ser colocados os alimentos que demoram mais tempo a cozer (batata) e no topo os alimentos que cozem mais rápido (cogumelos e brócolos).

Tenha sempre esta tabela à mão para o ajudar:

Alimento Tempo de cozedura

(minutos) Abóbora 5-10 Alho francês (cortado em rodelas) 10-12 Aipo 15-20 Batata (sem casca, cortada em pedaços) 12-14 Batata-doce (sem casca, cortada em pedaços) 12-14 Beringela 5-7 Beterraba 45 Brócolos (ramos) 8 Cebola (cortada em rodelas) 12 Cenoura (cortada em pedaços) 10 Chuchu (cortado em pedaços) 15 Curgete 5-7 Cogumelos 5 Couve 10 Couve-de-bruxelas 10 Couve-flor 10 Ervilhas (grão) 5-6 Espargos 6-8 Espinafres 1-2 Feijão-verde 10-12 Milho 5-7 Nabo 15 Pimento 12 Tomate 10 Peixe (filetes) 3-4 Peixe (inteiro) 40 g até 900g 12-15

Forno a vapor (vaporeira)



Sempre que cozinho para várias pessoas, utilizo o forno a vapor pois permite cozinhar uma grande quantidade de alimentos com uma qualidade extraordinária.

Tem ainda a vantagem de me “libertar” da cozinha pois o temporizador avisa quanto já estiverem prontos.

É de fácil utilização e limpeza.

Contudo, o tempo que demora a aquecer e o gasto energético que implica, só compensam quando cozinhamos, pelo menos, para quatro pessoas.

Cesta de inox



Utilizo a cesta de inox quando quero cozinhar a vapor quantidades pequenas de alimentos (por exemplo, para uma pessoa) ou quando quero cozinhar a vapor algum vegetal que vou adicionar à sopa inteiro.

Enquanto os vegetais da sopa estão a cozer, coloco a cesta no topo da panela e cozinho os alimentos que quero adicionar inteiros (cogumelos, feijão, feijão-verde, cenoura etc).

As cestas de inox têm um custo muito acessível e podem ser adquiridas em qualquer loja de produtos para o lar.

São de fácil arrumação pois têm uma pequena dimensão e de fácil limpeza.

São especialmente adequadas para quem quer cozinhar a vapor até três pessoas.

Papelote



Também podemos cozinhar a vapor alimentos delicados com a técnica do papelote.

Basta envolver os ingredientes em papel de alumínio ou papel vegetal, fechar bem para que o vapor não saia e levar ao forno. Os alimentos vão cozinhar no seu próprio vapor ficando absolutamente divinais.

Costumo preparar papelotes individuais e servir ainda fechados para que cada convidado abra o seu e possa sentir o aroma maravilhoso! Temos apenas de ter cuidado ao abrir porque o vapor está muito quente.

É uma técnica simples, sem muitos truques: basta adicionar algum líquido aos alimentos para criar vapor (sumo de citrinos, azeite, manteiga ou outros que temperam os ingredientes que vamos cozinhar) e fechar bem o papelote para que o vapor não saia enquanto os alimentos cozinham.

Quando preparamos carne ou peixe com legumes em papelote, devemos ter o cuidado de colocar os legumes e vegetais no fundo, como se fossem uma capa, e o peixe/carne no topo.

Wok

Utilizo a wok antiaderente para preparar legumes e/ou peixe a vapor para duas a quatro pessoas. É de fácil utilização e limpeza.

Consegue encontrar este acessório, facilmente, em qualquer marca/loja com produtos para o lar/cozinha.

Cesta de bambu



As cestas de bambu também são um ótimo acessório para cozinhar a vapor e podem ser adquiridas facilmente em qualquer loja com produtos para a casa.