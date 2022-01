A Taco Bell chegou ao sul do país e escolheu o AlgarveShopping, na Guia (Albufeira), para fazer parte deste percurso.

É no piso 1 do Centro Comercial, na praça da restauração, que se pode agora provar os mais famosos Tacos, Burritos e Quesadillas. São 154 metros quadrados de inspiração mexicana com ambiente californiano.

Na nova unidade da Taco Bell, que está em funcionamento desde dia 30 de dezembro, os pedidos podem ser feitos ao balcão ou em máquinas.

A refeição pode começar com os Nachos Bell (com molho Nacho, feijão preto, nata cremosa, tomate e uma carne à escolha), Chicken Nachos (frango crocante com barbecue e queijo) ou com as Bacon Top Fries (batatas Mexican cobertas com queijo derretido e fatias finas de bacon), por exemplo.

Do Burrito San Diego ao Crunchywrap Supreme, mais conhecido como a “Estrela do Sabor”, opções não faltam para continuar.

Nos produtos principais a liberdade de escolha do recheio favorito é um fator presente em toda a gama desta marca, desde o mais tradicional, como o caso da carne picada à opção 100% vegetariana, a Veggie Mix. Há ainda os taconómicos, com várias sugestões desde 1€.

O AlgarveShopping dispõe de mais de 20 restaurantes e cafés, como o H3, Portugália Balcão, KFC, McDonald’s, Burger King, Bifanas de Vendas Novas, Q.B. Concept, O Seu Bitoque/Wok & Go, Le Croissant e Mundo do Café, entre outros.