Seixo é o novo restaurante duriense com a cozinha entregue ao chef Vasco Coelho Santos

Seixo by Vasco Coelho Santos é o novo projeto gastronómico que envolve a Sogrape e o chef do Grupo Euskalduna e que terá casa no coração da Região Demarcada do Douro. O restaurante, com abertura agendada a 23 de setembro, nasce na Quinta do Seixo, propriedade que serve de berço aos vinhos do Porto Sandeman, com localização no Cima-Corgo e vista para o rio Douro e para a vila do Pinhão.

Com zona interior e exterior, o restaurante tem capacidade para cerca de cem pessoas. As madeiras e os tons verdes e avermelhados predominam no mobiliário, que é animado por vários elementos decorativos da história da Sandeman. A arquitetura e decoração do espaço ficaram a cargo do arquiteto Paulo Lobo.

“Estou muito feliz com a criação desta parceria. Será um conceito gastronómico que me diz muito, diferente do que existe em outros espaços do grupo Euskalduna. Para além disso, o Douro tem vindo a crescer e fico muito entusiasmado com a oportunidade de criar mais um projeto para esta região”, refere o chef Vasco Coelho Santos.

O menu será à carta e incluirá sabores típicos do Douro e do Norte, assim como alguns elementos de outros pontos do país. Arroz de polvo cremoso, Tripas à Euskalduna, Bochechas no Tacho ou a Rabanada do chef são alguns dos pratos que farão parte da ementa.

“Vamos trabalhar muito o produto nacional e regional. Será comida de conforto e de memórias, sempre com a vertente sustentável e sazonal e ainda com o acréscimo de cozinha de fogo”, explica o chef.

“A abertura do restaurante com o chef Vasco Coelho Santos é um projeto que nos enche de orgulho e vem reforçar a nossa aposta num segmento que se revela cada vez mais importante para a empresa e suas marcas”, refere a Sogrape.

Numa fase inicial, o Seixo funcionará de quarta a sábado ao almoço e jantar e aos domingos ao almoço. As reservas podem ser feitas através do e-mail geral@restauranteseixo.pt ou do telefone 937 021 206.

O Seixo by Vasco Coelho Santos resulta ainda da parceria com o Parque da Penha, também envolvido na gestão do projeto de restauração com o Grupo Euskalduna.