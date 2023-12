Onde comer numa visita ao Dubai? 7 sugestões, do tradicional à comida de fusão

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding

Começamos por aquela que é a experiência mais tradicional. Um dos cartões de visita do Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding (SMCCU), localizado no bairro histórico de Al Fahidi, junto ao Dubai Creeck, são as refeições culturais.

Há várias opções à escolha, nomeadamente pequeno-almoço, almoço, jantar, brunch e Emirati Fuala, um ritual de chá ou café, que acontece durante a tarde.

Jantar no SMCCU. créditos: Divulgação

Aqui, além de poder ter contacto com os pratos tradicionais da região, vai poder ainda saber um pouco mais sobre a cultura do Emirado, a forma como servem as refeições, como tomar chá ou café, ou mesmo saber como recusar chá e café quando estiver satisfeito.

As experiências têm a duração de 1h30 e os preços começam nos 130 AED (cerca de 32 €).

11 Woodfire

O 11 Woodfire, do chef Akmal Anuar, é um dos restaurantes patentes no guia Michelin do Dubai, com a atribuição de uma estrela. Também faz parte da lista dos 50 Melhores Restaurantes do Médio Oriente e Norte de África, ocupando a posição 35.

Localizado no bairro residencial de Jumeirah, destaca-se pelo seu estilo industrial, pela grande cozinha aberta com churrasqueira (daí o nome do restaurante), por uma iluminação intimista e pelo seu estilo descontraído. Este é um ponto importante uma vez que, se já visitou algum restaurante aclamado pelo guia das estrelas, não estranhe se o serviço não corresponder aquilo que pode associar como um restaurante Michelin.

11 Woodfire, cuja expecialidade são grelhados. créditos: Divulgação

Não sobram grandes dúvidas sobre o que conquistou os inspetores: “a impressionante variedade de ingredientes globais é de excelente qualidade, com vegetais, mariscos e carnes grelhadas na perfeição sobre carvalho, nogueira ou feno, cada um a conferir o seu sabor distinto. A talentosa cozinha tem a experiência de saber quando e como manter as coisas simples, realçando sutilmente os pratos habilmente preparados com temperos bem avaliados”, resume o guia, justificando a sua nomeação.

O guia destaca ainda as “deliciosas kombuchas caseiras, que acompanham os pratos, e o serviço descontraído, porém profissional”.

No 11 Woodfire vai encontrar pratos preparados com recurso a várias técnicas de grelha e diferentes tipos de madeira, que ajudam a realçar os sabores. Entre os pratos de assinatura estão o wagyu kebab, robalo com crosta de tamarindo e feno, e bife T-bone australiano.

Preço médio: 405 AED (cerca de 100€) para duas pessoas, sem bebidas.

Avatara

O Avatara é um restaurante vegetariano, com inspiração na cozinha indiana, que se apresenta como opção de fine dining com menu de degustação, e também fazendo parte do Guia Michelin do Dubai, com a atribuição de uma estrela. O restaurante, liderado pelo chef Rahul Rana, tem uma nova localização, desde outubro passado, estando agora na zona de Dubai Hills, onde ganhou mais espaço.

Dalika, prato de Lentihas, no Avatar. créditos: Divulgação

De acordo com o guia “os 16 requintados pratos vegetarianos do menu fixo têm influências de toda a Índia, mas são todos igualmente bonitos de se ver. Cada um deles é construído com supremo cuidado e habilidade, e todos dão lugar a uma experiência inesquecível. Há uma história por trás de cada criação, que a encantadora equipe dedica tempo a explicar – e é extraordinário pensar que não se usa alho ou cebola”.

Para saber mais sobre a experiência no Avatara, clique aqui.

Preço médio: 735 AED (cerca de 183€), para duas pessoas, sem bebidas.

The Guild

Este restaurante. localizado no Dubai International Financial Centre (DIFC), insere-se na categoria de “all day dining”, e não vai conseguir ultrapassar o fator “uau”, ao entrar no espaço. Podemos mesmo considerá-lo como um dos restaurantes mais bonitos do Dubai, com uma decoração que impressiona, à base de plantas, cadeiras de vime, sofás de veludo e espaços abertos.

O restaurante está dividido em quatro salas distintos - The Nurseries, The Rockpool, The Salon, The Aviary – algumas delas com salas privadas, com propósitos diferentes, seja para degustar uma refeição ou tomar uma bebida.

The Guild, sala The Nurseries. créditos: Divulgação

O conceito é inspirado e um tributo às brasseries de Nova Iorque, onde pode encontrar o mundo. Da comida à diversão (o restaurante funciona entre as 8h e as 3h), não faltam motivos para uma visita. E não estranhe se encontrar por lá portugueses prontos para o receber. São várias as nacionalidades que trabalham no restaurante. Portugal incluído, podemos assegurar.

Preço médio: 475 AED (cerca de 118€), para duas pessoas, sem bebidas.

Nobu by the Beach

Neste restaurante, que também pode ser considerado um beach club, pode aproveitar para fazer um dois em um. Isto porque falamos de um espaço localizado num dos hotéis mais exclusivos e que mais curiosidade gera numa visita ao Dubai: o Atlantis the Royal, em Palm Jumeirah (o conhecido arquipélago artificial em formato de palmeira), considerado o resort mais luxuoso do mundo.

Nobu by the Beach créditos: Divulgação

O Nobu é um restaurante de comida japonesa de fusão com a cozinha peruana, e tem este nome graças ao chef Nobuyuki Matsuhisa, conhecido simplesmente por Nobu, chef de renome, que depois de deixar o Japão, o seu país Natal, passou por Lima e finalmente, Los Angeles, onde conheceu Robert de Niro. O resto é história. O ator convidou-o a abrir uma cadeia de restaurantes de luxo e o restaurante de Beverly Hills é conhecido como o das celebridades, com clientes como o clã Kardashian, Leonardo DiCaprio ou Rihanna. Hoje, o Nobu já conta com cerca de 50 restaurantes e 13 hotéis - e sabe-se que a cadeia de luxo tem previsão de inauguração em Portugal, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, em 2025.

Preço médio: 360 AED (cerca de 90€), para duas pessoas, sem bebidas.

Tandoor Tina

Este restaurante foi considerado pela Time Out do Dubai, como um dos melhores indianos de 2023, da cidade. Situado no 25 Hours Hotel, na Trade Centre Area, é assim, como o espaço hoteleiro que o alberga, um dos lugares mais instagramáveis que pode encontrar no Dubai, graças à sua decoração em tons rosa pastel de Jaipur, apontamentos de vime e muitas plantas.

Tandoor Tina créditos: Divulgação

Da cozinha pode esperar ingredientes frescos e sabores ousados. As especialidades são os grelhados e pratos em forno tandoor. Como a própria equipa considera, trata-se de um restaurante com “notas nostálgicas da cozinha indiana contemporânea”.

Uma coisa é certa: independentemente do momento em que visitar o Tandoor Tina, vai ter a sensação de que está sempre no verão.

Preço médio: 300 AED (cerca de 75€), para duas pessoas, sem bebidas.

Ikigai

Já ouviu falar do conceito de “evening brunch”? À primeira vista é algo que extrapola completamente o verdadeiro conceito de brunch, mas como no Dubai tudo é possível, assim o é com esta refeição, que tradicionalmente substituiria o pequeno-almoço e o almoço por uma refeição intermédia.

O Ikigai, na zona da Dubai Marina, é aquilo que consideramos uma tasca japonesa, e um dos locais onde pode experimentar esse tal conceito de “evening brunch", como explicámos aqui.

créditos: Divulgação

Aproveite para sentir um pouco do que pode ser a noite no Dubai, uma vez que este será um dos poucos locais em que vai poder consumir álcool sem restrições, ou não estivéssemos num país onde as licenças de álcool valem ouro.

Preço médio: 470 AED (cerca de 117€), para duas pessoas, sem bebidas.

O SAPO Lifestyle esteve no Dubai a convite do Turismo do Dubai.