Se fizer uma rápida pesquisa no Google com o termo “evening brunch”, não fique espantado por lhe aparecerem vários resultados com os melhores lugares para experimentar no Dubai. A verdade é que já lá vai o tempo em que podíamos considerar um brunch efetivamente a junção de duas refeições (breakfast – pequeno-almoço + lunch - almoço).

Se fizermos uma análise temporal, lembramo-nos que já passaram uns bons 15 anos desde que começaram a aparecer os primeiros brunchs em Lisboa, tendência que era tão apreciada, quanto rara, com os poucos cafés que o faziam a estarem sempre cheios de clientes.

Atualmente, pensando no ato propriamente dito, o brunch já se assume como um tipo de refeição, ou conceito, se assim o quisermos chamar, e não propriamente algo que fazemos um pouco antes do almoço, mas que não é almoço. Em Portugal ainda não temos esse tal conceito de “evening brunch”, mas o que não faltam são opção de “all day brunch”. E convenhamos que um brunch que tenha hora marcada para começar às 13h já extrapolou o seu significado original.

Confuso? No Dubai, não há grande confusão em relação a isso. É um tipo de refeição e uma tendência. Que nos digam as várias listas que encontramos na tal pesquisa do Google. E numa visita ao Dubai, há que abraçar a experiência. Foi isso precisamente o que fizemos.

Numa cidade onde convivem mais de 200 nacionalidades, animação é coisa que não falta. O difícil é escolher. Mas foi o Ikigai Restaurant & Bar, que fica localizado no Millennium Place Hotel, na zona da Dubai Marina, o local visitado para viver a experiência de "evening brunch".

Este restaurante (e bar) de matriz japonesa tem, às sextas-feiras, entre as 20h e as 23h, o Izakaya Brunch – Izakaya que é uma espécie de tasca japonesa e conceito que também temos em Portugal – com um menu em estilo buffet inspirado na street food e com os clássicos japoneses bem presentes, com opções de sushi e sashimi, uma estação de dim sum, de massas, entre outras. Destaque ainda para o bar de ostras e espumante, para dar algum glamour a uma noite de sexta-feira.

Este brunch tem ainda algumas particularidades. Uma delas é o facto de, além de a comida ser à descrição, também é assim na bebida, incluindo bebidas alcoólicas. Um pequeno detalhe ou não estivéssemos num país com limite de consumo de álcool. No Dubai pedir uma cerveja não é algo assim tão natural e não está disponível em todo o lado. No Ikigai Restaurant & Bar a licença de álcool permite a venda até às 3h.

O quê: Izakaya Brunch Quando: Todas as sextas, das 20h às 23h Onde: Ikigai Restaurant & Bar, Millennium Place Hotel, Dubai Marina Menu: Soft beverages AED 225 (cerca de 55€) por pessoa

House beverages AED 299 (cerca de 74€) por pessoa

Sparkling beverages AED 395 (cerca de 98€) por pessoa Reservas: Através do site ou email reservation@ikigaidubai.com

São várias as opções de cocktails ou espumante. O que varia é o preço, uma vez que há três opções de menu, entre os AED 225 por pessoa (cerca de 55€), no menu sem bebidas alcoólicas, e os AED 395 por pessoa (cerca de 98€), com bebidas alcoólicas especiais, como espumante e saké.

De acordo com Ali Han, gerente do restaurante, a maioria dos clientes são "habitués", que regressam porque gostam do serviço e do espaço, que é frequentado essencialmente por um público mais jovem, que aproveita a sexta-feira à noite para se divertir. E nada melhor do que fazê-lo com boa comida e bebidas a rigor.

"O tipo de ambiente que criámos é que todos possam aproveitar, mesmo os empregados. Eles podem dançar com os clientes, se quiserem. Não queremos um atendimento robótico e formal, mas algo amigável", conclui.

Além da experiência gastronómica, há toda a experiência social e noturna. A animação está a cargo do DJ Jay Baker, com escolhas musicais que vão do hip hop ao RnB, que sobe de tom a partir das 23h. Ou seja, aquilo que parece ser um espaço de pré-noite, com a música a acompanhar a refeição, transforma-se numa discoteca. Tudo no mesmo lugar.

