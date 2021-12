Henrique Sá Pessoa que recentemente foi considerado o 38.º melhor chef do mundo no Top100 “The Best Chef Awards”, não esconde o orgulho e satisfação por terem conseguido manter o restaurante ao nível que ele merece.

“Este foi mais um ano atípico, mas sentimos que desta vez a recuperação foi mais rápida, o que nos permitiu voltar a ter um menu mais complexo, com mais momentos e uma alteração de carta mais arrojada. Para a equipa, é uma grande motivação perceber que conseguimos manter e até elevar a fasquia. São distinções como esta que nos permitem continuar a sonhar em dar passos ainda mais ambiciosos”, afirma Henrique Sá Pessoa.

Foi em 2015 que o Alma ganhou uma nova casa no Chiado, depois de ter fechado o espaço anterior onde estava desde 2009. E, logo no ano seguinte, em 2016, o chef conseguiu conquistar a primeira estrela Michelin, ainda antes de celebrar o primeiro aniversário do restaurante. A segunda estrela chegou em 2018, tendo o ALMA alcançado o feito inédito em Portugal de conseguir chegar a este marco em apenas três anos, distinção essa que vê agora reforçada.

“O Alma fez renascer o Chiado, fez surgir uma nova cena gastronómica não só em Lisboa, mas em todo o país. Sempre confiámos no trabalho desenvolvido pelo Henrique e pela sua equipa que têm conseguido mostrar sempre uma constante inovação, técnica, fator novidade e uma qualidade inigualável”, afirma Rui Sanches, fundador da Plateform, grupo de restauração do qual o Alma faz parte.

Quem visita o Alma pode escolher entre dois menus distintos. O menu “Alma” reúne alguns dos maiores clássicos do chef apresentando uma nova interpretação a alguns dos sabores mais tradicionais. O menu “Costa a Costa”, que sofreu uma renovação este verão, continua a prestar tributo à riqueza proveniente do mar português fazendo do peixe e do marisco protagonistas.

Tanto o menu Alma (145 euros) como o Costa a Costa (145 euros) podem incluir harmonização de vinhos por um acréscimo de 80 euros. Igualmente disponíveis, tanto ao almoço como ao jantar, estão as opções a la carte, que incluem alguns dos pratos presentes nos menus de degustação.