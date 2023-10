Açores e Alentejo “casam” à mesa em jantar irrepetível

O Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, prepara-se para um jantar especial desta vez preparado pelos chefs Duarte Rodrigues e Michele Marques, unindo os sabores dos Açores e do Alentejo. Este encontro decorre no âmbito do ciclo de jantares “Senhora da Rosa convida…”, que promove a gastronomia portuguesa.

Nascida no Brasil, Michele Marques trocou o estado do Rio de Janeiro por Portugal, em 2005, fixando-se no Alentejo onde prepara e promove os produtos e cozinha alentejana. A residir em Estremoz, começou por abrir na cidade a Mercearia Gadanha, em 2009, onde é possível encontrar produtos regionais, expandindo-se mais tarde, em 2013, com a abertura da zona do restaurante, liderado por Michele Marques, no qual apresenta a sua versão da gastronomia alentejana.

Chef Michele Marques. créditos: Divulgação

Após o jantar com o chef Nuno Bergonse, em setembro, o chef Duarte Rodrigues é novamente o anfitrião desta temporada de jantares especiais, com a partilha da cozinha com chefs convidados, onde se preparam combinações inusitadas mas sem nunca esquecer a essência e riqueza dos produtos e da cozinha portuguesa.

O evento realiza-se a 21 de outubro, no restaurante Magma (Rua Senhora da Rosa n.º 3, Fajã de Baixo, Ponta Delgada), com vários momentos especiais, onde, no final, é possível partilhar as experiências com os chefs e receber como recordação um menu assinado por ambos.

O serviço do jantar tem início às 19h30, com um cocktail no bar. O valor é 65 euros por pessoa, com pairing de vinhos incluído. O menu terá opções vegans e vegetarianas, desde que comunicado até sete dias antes do jantar, assim como as restrições alimentares. Número de reservas limitado a 50 pessoas.

As reservas podem fazer-se através do e-mail reservations@senhoradarosa.com ou pelo telefone 296 100 900.