O sétimo evento do projeto “12 chefs 12 meses”, organizado pelo restaurante Kampo, na Madeira, leva ao Funchal a chef Marlene Vieira, do restaurante Marlene, e do Zunzum Gastrobar. O chef Júlio Pereira será o anfitrião desta visita, que contará com diferentes iniciativas para dar a conhecer o património cultural gastronómico da ilha.

“Esta é uma edição ligeiramente diferente das anteriores, na medida em que não destacamos apenas um produto do nosso arquipélago, mas vários ingredientes regionais. Para este desafio, não podia estar melhor acompanhado do que com a chef Marlene Vieira, uma profissional exímia, que coloca em tudo o que faz a sua paixão pelos sabores e produtos tradicionais portugueses” refere Júlio Pereira, chef e proprietário do Kampo.

“Aceitei participar neste projeto com um enorme entusiasmo. Viver esta experiência com o Júlio, e conhecer mais e melhor do que a Madeira tem para dar, é algo que me agrada muito, por toda a riqueza gastronómica que sei que o arquipélago tem, e que eu tanto aprecio. Portugal é vasto, em tradições, texturas e ingredientes e com o meu trabalho quero homenagear todos eles, de norte a sul do país, passando, claro, pelas nossas belíssimas ilhas” acrescenta Marlene Vieira, chef do Marlene, e do Zunzum Gastrobar.

Localizado à beira-rio e junto ao seu primeiro projeto, o Zunzum Gastrobar, o Marlene, respira a personalidade, experiência e ambições da chef que lhe dá o nome, desde a decoração à arquitetura que coloca no centro da sala a sua cozinha aberta.

Apaixonada pela arte culinária desde os 12 anos, Marlene Vieira diferencia-se pelo seu pulso firme na cozinha tradicional portuguesa e pela sua genialidade a recriar a nossa gastronomia. Ao longo do seu percurso absorveu influências nas experiências que teve tanto dentro, como fora de Portugal, o que explica a inspiração francesa.

A iniciativa “12 chefs 12 meses”, a cargo do chef Júlio Pereira, vai já na sua sétima edição e visa valorizar produtos regionais e exclusivos do arquipélago, a par de outros produtos e produtores pouco conhecidos e/ou esquecidos, de enorme qualidade gastronómica, cultural e histórica.

O almoço com um menu de seis momentos orça os 65 euros por pessoa, com harmonização incluída. As reservas podem fazer-se pelo telefone 924 438 080 ou e-mail info@kampo.pt