Torne os seus looks mais irreverentes com estes ténis

Já sabemos que os acessórios são fundamentais para deixar os looks com mais personalidade e como é óbvio, no caso dos ténis isto também não é exceção.

Cada vez mais, os ténis surgem com detalhes, cores e texturas mais irreverentes, que permitem a possibilidade de transformar até os looks mais simples, em looks trendy e repletos de pinta.

Para isso, deixamos-lhe cinco sugestões de modelos diferentes, em que deve apostar agora!