Chegados os dias de aventuras de verão na envolvência da cidade e da praia, a Molkot regressa para apresentar “Awake”, a sua nova coleção de swimwear masculina, repleta de matérias-primas de qualidade e estampas próprias.

Inspirada no conceito Man vs. Nature, “Awake” simboliza a reconexão do homem com o seu habitat natural e o despertar para uma nova realidade, que convida à vivência de novas sensações e experiências.

Adicionalmente, com o objetivo de demonstrar o contraste entre o ambiente urbano e a natureza, a nova coleção da Molkot resulta da comunhão destes dois mundos, estabelecendo uma viagem sensorial através dos seus modelos caracterizados por tons sóbrios – de que são exemplo o verde seco, o bordeau e o azul-escuro – e estampados simples que remetem para as origens.

A nova coleção da Molkot “Awake” está disponível na sua loja online e no espaço físico na Baixa-Chiado da Cantê.