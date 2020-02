A cantora H.E.R. juntou-se ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton para a criação de uma coleção cápsula em colaboração com a Tommy Hilfiger. "Pensei naquilo que uso em palco, nos materiais que gosto e o Lewis e eu conversamos sobre aquilo que representamos e de que forma podíamos transpor isso para as roupas", disse em entrevista à Vogue. Clique na galeria e veja o desfile primavera 2020 que teve lugar em Londres.

