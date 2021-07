Vans acaba de anunciar a sua próxima parceria com a Discovery, Inc., programas de entretenimento com base na vida real. Esta parceria ganha forma através de uma linha de calçado e vestuário em prol do Projeto CAT, a iniciativa da Discovery que tem como missão duplicar a população mundial de tigres selvagens.

Este lançamento surge ligado ao Dia Mundial do Tigre - que ocorre a 29 de julho. É uma linha de calçado, vestuário e acessórios para adultos e crianças inspirada no tigre selvagem e estará disponível este mês de julho em vans.pt e em lojas autorizadas.

A marca Vans e a Discovery irão ainda doar 20.000 dólares para apoiar o Projeto CAT na sua missão de conservação de hectares, garantindo um habitat saudável para os tigres, bem como para as outras espécies em extinção.

A coleção Vans x Project CAT inclui calçado disponível em tamanho para adulto e criança. O destaque da coleção vai para as sapatilhas ComfyCush Sk8-Hi, que apresentam uma impressão de pegadas reais de dois tigres, fazendo referência à imponência e espírito selvagem destes magníficos felinos.

Os cordões tipográficos em preto e branco do calçado, contêm a frase "Protect Tigers", enquanto a costura preta evoca a icónica Sidestripe da Vans. Este modelo estará disponível para adultos, sendo que a gama de tamanho para crianças e bebés incluirá o detalhe de conter o fecho em zíper.

O Tigre Selvagem estará presente no modelo Slip-On que estará disponível exclusivamente para os segmentos: criança e bebé. Recorrendo a um material com textura de pelo para a gáspea, apresenta as características do tigre bordadas e impressas desde a gáspea até à parte frontal do modelo.

O Slip-On é completado com orelhas peludas e a mensagem "Protect Tigers" na zona do calcanhar. A completar a coleção, encontra-se uma oferta de vestuário e acessórios destinados a crianças, de forma a demonstrarem orgulhosamente o seu apoio.

Esta gama inclui uma t-shirt em mistura de algodão reciclado que contém um olhar de tigre, seguido da frase "Protect Tigers" a cor de laranja, bem como uma camisola de capuz.

A oferta de vestuário feminino inclui a ilustração de um tigre, inspirada no estilo retro, através de uma t-shirt de algodão reciclado, uma camisola de capuz e uma mochila.

O Projeto CAT

O Projeto CAT está a ajudar os parceiros a conservar e proteger quase seis milhões de hectares de habitat para tigres em três países, assegurando não só as áreas protegidas que futuramente irão promover um habitat saudável para as futuras gerações de tigres, mas também apoiando muitas outras espécies ameaçadas.

Para além destas vertentes, os fundos aplicados irão recair sobre investimentos comunitários que ajudam a fornecer ar limpo, água potável e oportunidades alternativas de emprego, que promovam a justiça climática.

O Projeto CAT angariou várias centenas de milhares de dólares em donativos de apoiantes em mais de 90 países.

Os tigres selvagens aumentaram o seu número, nos locais financiados pelo Projeto CAT como a Índia e o Butão. Este investimento do Projeto CAT permitiu a instalação de câmeras e equipamento para auxiliar os guardas-florestais a monitorizar comportamento criminoso externo e a tomar medidas quando necessário.

Serão construídas barreiras movidas a energia solar, para fornecer soluções que atenuem o conflito entre humanos e tigres, bem como os recursos necessários para restaurar espaços verdes. Estes irão ainda sustentar as presas dos tigres e contribuir para o enriquecimento da região em relação a outras espécies ameaçadas.