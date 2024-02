Doutorada em Ciências Farmacêuticas e formada em Dermofarmácia e Cosmética, Cátia Vilas Boas é conhecida por ter começado a mostrar o seu rosto sem filtros nas redes sociais, nomeadamente a sua luta contra a acne, numa época em que o online era inundado por peles perfeitas. Baseado na experiência da autora, chegou aos escaparates nacionais o livro O Que a Skin Quer (edição Arena), um livro dirigido a todas as idades e a todos os géneros. A autora olha para o maior órgão do corpo humano, a pele, e convida os leitores a compreenderem o que esta quer e a implementar uma rotina de cuidados diários.

Entre as muitas perguntas a que Cátia Vilas Boas responde na presente obra, encontramos formulações como as seguintes: “Qualquer produto serve para lavar o rosto? Os sulfatos fazem mal à pele? Os homens devem usar produtos específicos para o seu género? Existe bronzeado saudável?”

Escreve a autora na introdução que faz ao livro que os leitores não estão perante mais uma obra de “dermocosmética nem perante um livro de biologia”. O objetivo de Cátia Vilas Boas é levar-nos a perceber que cuidar bem da pele “é muito mais profundo do que um creme ou sérum”.

Do livro O Que a Skin Quer publicamos o excerto abaixo:

Perguntas mais frequentes sobre limpeza

Qualquer produto serve para lavar o rosto?

A resposta é não! Lavar o rosto (e pescoço) pode parecer uma tarefa simples, no entanto, existem fatores importantes que é preciso ter em conta, nomeadamente a lavagem excessiva, formulações agressivas e estado da pele. O mais importante é certificares‑te de que a tua pele fica com uma sensação agradável após a limpeza e não fique a “repuxar” — excesso de limpeza ou produto demasiado agressivo — ou com oleosidade — limpeza mal feita ou produto com ação lavante insuficiente.

Posso utilizar o mesmo produto de limpeza de manhã e à noite?

Podes utilizar o mesmo produto de manhã e à noite da mesma forma que podes utilizar produtos diferentes nas diferentes alturas do dia. O mais importante é sentires que a tua pele fica limpa e confortável. Produtos de limpeza mais suaves, cremosos ou com menor ação lavante poderão ser mais interessantes de utilizar na rotina matinal, onde o foco é apenas remover a oleosidade excessiva. Por outro lado, produtos de limpeza com maior ação lavante poderão ser interessantes de utilizar na rotina noturna, de forma a auxiliar na remoção da poluição, maquilhagem ou protetor solar.

De manhã é obrigatório utilizar um produto de limpeza?

A utilização matinal de um produto de limpeza poderá depender do tipo, estado e condição de pele, e também do tipo de pele e dos produtos utilizados na rotina de cuidados noturna. Peles mais secas ou sensíveis podem utilizar produtos de limpeza extremamente suaves ou optar por massajar o rosto com água abundante tépida (não muito quente nem muito fria). Já as peles oleosas poderão beneficiar da utilização de um produto de limpeza que ajudará na remoção do excesso de sebo produzido durante a noite, evitando a obstrução dos poros e o consequente surgimento de pontos negros e borbulhas.

Porque não devo limpar o rosto mais do que duas vezes por dia?

O excesso de limpeza pode desequilibrar a barreira cutânea, levando a vermelhidão, ardor, sensibilidade e desidratação da pele. Por isso é muito importante que não esfregues o rosto agressivamente, de forma prolongada e várias vezes ao dia.

O produto de limpeza deve ser sempre removido com água?

Mesmo que o produto afirme “sem necessidade de enxaguar ou remover com água” é sempre bom certificares‑te de que removes do rosto todos os surfactantes presentes no produto de forma a não deixares a pele desidratada nem desequilibrares a barreira lipídica.

Posso lavar o rosto no banho?

Não há problema em fazer a limpeza do rosto no banho. No entanto, durante o mesmo temos a tendência a utilizar água demasiado quente, podendo deixar o nosso rosto irritado ou desidratado. Por isso é importante não expores o teu rosto diretamente a água a elevadas temperaturas, e no momento de o lavares, deves certificar‑te de que a temperatura da água é o mais amena possível.

Porque é que o pH importa?

As formulações mais ácidas vão ao encontro do pH fisiológico da pele que ronda geralmente os 5,5, mantendo íntegro o manto ácido (camada protetora ácida presente à superfície da pele). Este é composto por uma combinação de água, lípidos e substâncias ácidas produzidas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, como o ácido lático e aminoácidos e a proporção varia de pessoa para pessoa. O manto ácido regula o microbioma cutâneo fazendo com que haja um crescimento equilibrado e saudável dos microrganismos comensais (naturalmente presentes na pele), impedindo que os mesmos cresçam de forma descontrolada, levando ao surgimento de várias patologias. E por isso, valores de pH superiores ao pH cutâneo não são recomendados.

Os sulfatos fazem mal à pele?

A ideia de que os sulfatos são tóxicos ou fazem mal à pele tem vindo a ser bastante propagada nos últimos anos pelo movimento Clean Beauty, fazendo com que as pessoas optem por surfactantes menos seguros, eficazes e pouco estudados, apenas com o intuito de venderem os seus próprios produtos cosméticos.

Os sulfatos, como o SLS e SLES, têm um maior potencial para remover a gordura natural da pele, o que pode causar ressecamento, descamação e irritação em algumas peles mais secas ou sensíveis. No entanto, um surfactante sem sulfatos pode ser igualmente agressivo ou irritativo e por isso, termos como “livre de sulfatos ou SLS” ou “sem sabão” não passam de jogadas de marketing. É aqui que entra a importância de uma boa utilização do produto de limpeza e tempo de exposição, juntamente com a sua formulação, combinando ingredientes de limpeza de várias forças ou outros ingredientes com ações hidratantes e calmantes.

A nossa pele será sempre a responsável por dar o veredito final, avaliando o produto como adequado ou desadequado para ela.

Um produto que não faz espuma limpa bem o rosto?

A presença de espuma abundante, cremosa ou suave é geralmente percebida pelo consumidor como sinónimo de um produto luxuoso e de qualidade. No entanto, a formação de espuma não está diretamente ligada à qualidade do produto de limpeza. Até porque existem muitos produtos de limpeza eficazes que produzem pouca ou nenhuma espuma, como é o caso das soluções em creme, já referidas anteriormente. É mais importante encontrar a formulação adequada a cada pele, que limpe e, acima de tudo, deixe o rosto confortável após a sua utilização.

créditos: Arena

À noite é obrigatório fazer dupla limpeza com dois produtos diferentes ou à base de óleo?

A dupla limpeza é uma técnica que combina um primeiro produto de limpeza para remover a maquilhagem, protetor solar, excesso de oleosidade e impurezas, seguido por um segundo produto para limpar mais profundamente a pele, resíduos e vestígios do primeiro produto. Essa abordagem pode ser particularmente benéfica para pessoas que usam maquilhagem pesada ou resistente, têm pele muito oleosa ou pretendam uma limpeza mais profunda, prática, confortável ou até mesmo relaxante. No entanto, a utilização de um único produto de limpeza bem formulado é mais do que suficiente para limpar o rosto e o mesmo pode ser utlizado várias vezes seguidas até o utilizador sentir a sua pele limpa e pronta para receber os restantes produtos da rotina de cuidados de pele.

Posso lavar o rosto com um gel esfoliante?

A utilização diária ou frequente de géis de limpeza esfoliantes contendo particulas não é recomendada devido às suas propriedades abrasivas. Quando utilizadas com frequência ou como produto de limpeza diário, podem causar atrito excessivo na pele, causando danos na barreira cutânea e microfissuras, resultando em irritação, desidratação, vermelhidão, sensibilidade e inflamações, podendo causar ou agravar vários problemas de pele. Estes produtos devem ser utilizados como produtos de tratamento semanal ou quinzenal, auxiliando na remoção de células mortas ou pontos negros através de suaves e delicadas massagens. Para além disso, as partículas presentes nos géis esfoliantes devem ser o mais finas, uniformes e redondas possíveis. Por esse motivo, esfoliantes caseiros contendo sais, açúcar, sementes e grãos moídos, devem ser evitados no rosto ou áreas do corpo sensibilizadas.

Devo passar um tónico no final da limpeza?

Há. alguns anos, os produtos cosméticos não eram tão suaves como os que encontramos nos dias de hoje e por isso, após a limpeza facial, era costume aplicar‑se um tónico sobre a pele para finalizar a limpeza e equilibrar o pH cutâneo. Atualmente, a maioria dos produtos cosméticos de limpeza facial é tão suave e está tão bem formulada que não há a necessidade de utilizar um tónico para “tonificar” a pele. Por esse motivo, o conceito de tónico foi mudando ao longo dos anos e hoje eles podem ser utilizados como um passo na hidratação ou no tratamento, dependendo da formulação que o constitui.