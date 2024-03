Um cleanser (49€), um tónico (60€) e um sérum (89€) são as propostas da Dior para que os homens cuidem e preservem a hidratação da sua pele no dia a dia.

O trio Sauvage Mencare nasce como sequência da fragância icónica Sauvage e tem como inspiração a resiliência e vitalidade de uma das únicas plantas capazes de sobreviver no deserto: o cacto.

A recente linha da Dior para cuidar da pele masculina encaixa-se facilmente na rotina diária dos homens e dá resposta às necessidades específicas da sua pele. Os produtos foram testados por centenas de homens e os ingredientes são de origem natural.

Como utilizar os produtos?

créditos: Divulgação

1. Limpe a pele sem a deixar ressecada

Este é o primeiro ato deste novo ritual de autocuidado. Para quem não sabe, a pele masculina é mais espessa e, muitas vezes, mais oleosa que a feminina. Deste modo, a pele masculina produz mais 50% de sebo. É por isso que é importante fazer uma limpeza poderosa.

O The Cleanser incorpora as virtudes altamente purificantes do carvão natural, combinadas com as do extrato aquoso de cacto. Ao adicionar água ao líquido preto e ao esfregar o combinado entre as palmas da mãos obterá uma espuma branca e fina que vai eliminar as impurezas e assegurar oito horas de hidratação.

The Cleanser créditos: Divulgação

2. Desperte a pele

Sabia que os poros da pele masculina são mais dilatados (40%) do que o das mulheres? É por isso que, em segundo lugar, deve aplicar o tónico deste trio. O tónico da linha Sauvage Mencare apresenta-se como um gel fresco que vai reduzir os sinais de fadiga ao mesmo tempo que vai atuar como aftershave.

Este tónico desperta a pele do homem e deixa-a suave e fresca ao longo do dia.

Tónico créditos: Divulgação

2. Hidrate a pele

É um facto: a pele do homem desidrata mais depressa e apresenta rugas mais profundas. Assim, nada melhor do que finalizar o tratamento diário da sua pele com o sérum da linha Sauvage Mencare.

Com ingredientes ativos de óleo de cato extraídos das suas sementes, este produto é rapidamente absorvido hidratando a pela em profundidade. O produto ajuda ainda a formar um escudo protetor que reduz perda de água em 37%, imitando assim o invólucro protetor do cacto que lhe permite reter a água.

Sérum créditos: Divulgação

Como resultado, ficará com uma pele macia e sem resíduos oleosos.