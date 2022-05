A Lush é uma empresa que inventa, fabrica e vende cosméticos frescos feitos à mão, preocupada desde sempre com as questões ambientais.

Em 2018, financiou um estudo para mapear os habitats dos orangotangos em Sumatra, tendo a partir daí, identificado Toba Ocidental como uma área crítica da floresta tropical de Sumatra para a preservação da megafauna ameaçada, incluindo orangotangos, tigres, gibões, calaus e ursos malaios.

Este foi o ponto de partida para uma colaboração com a a SOS (Sumatran Orangutan Society), uma associação que trabalha para proteger as espécies ameaçadas de orangotangos de Sumatra e Tapanuli, as suas florestas e o seu futuro no norte de Sumatra incluindo o ecossistema único de Leuser - a única paisagem do planeta onde orangotangos, tigres, elefantes e rinocerontes ainda vivem em conjunto na natureza.

Para apoiar este esforço, a Lush lançou, no passado dia 16 de maio, uma edição limitada da bomba de banho Orangutan, cujos lucros de venda serão utilizados para apoiar ações de conservação em Toba Ocidental, com dois principais objetivos: estabelecer um corredor de vida selvagem entre florestas para reconectar os orangotangos e outra megafauna ameaçada, salvaguardando o seu futuro; dar às comunidades da fronteira da floresta de Toba Ocidental os recursos que precisam para plantar as sementes de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.

Esta bomba de banho tem o custo de 5€ e contém óleo regenerativo de patchouli dark de Sumatra, reconhecido pelas suas notas cativantes e amadeiradas.

Dentro de cada bomba de banho, existe um bilhete com a mensagem: “Imerge nos sons da floresta tropical de Sumatra, o habitat natural dos orangotangos que ajudaste a proteger.” e um código QR que direciona o cliente ao website de SOS, onde pode fazer download da paisagem sonora gravada para nos conectar profundamente com a floresta de Toba Ocidental.

A paisagem sonora inclui sons da vida selvagem na floresta - gibões a chamar, macacos a tagarelar, pássaros a cantar - e uma incrível e longa chamada entre orangotangos. Os ouvintes ficarão imersos nos sons da floresta tropical, e serão transportados para uma selva vibrante e cheia de vida.