Kate Middleton já brilhou com os visuais mais sofisticados e elegantes, no entanto, é também adepta de looks confortáveis e menos formais, sendo recorrente vê-la com ténis. Agora, o seu modelo preferido está em promoção e a preço de 'fast fashion'.

Da marca Superga, o modelo 2750 Cotu Classic, na cor branca, pode ser adquirido por 36 euros na Amazon Espanha.

A última ocasião em que a duquesa de Cambridge surgiu publicamente com os ténis foi a 22 de setembro, num encontro com pais de crianças que tomou lugar num jardim em Londres.

