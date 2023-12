Fazemos as apresentações. Quem é Alexandra Neto? Além de ser a autora do blogue Xanalicious, plataforma que alimentou durante 10 anos, entre 2009 e 2019, é a fundadora, precisamente neste ano, de um dos seus projetos mais importantes: a criação de uma marca de moda, IMMA, cuja identidade são roupas clássicas com um twist, algo que reflete o seu próprio estilo.

“Sempre tive uma queda por roupas ‘clássicas com um toque especial’. Acho que é o ponto de partida perfeito para expressar a nossa personalidade. E criar o IMMA, em 2019, foi uma decisão muito feliz, pois tive uma carreira como Head of Content e um blog pessoal durante 10 anos, ambos focados neste tema”, resume Alexandra Neto, no site do IMMA.

Feitas as apresentações, vamos às tendências.

Barbiecore

“Com o lançamento do (incrível!) filme Barbie, o rosa explodiu em 2023, em todos os estilos. Amei!”.

Veja também: Entre no mundo 'Barbie' de Margot Robbie! Os visuais icónicos da atriz

Maison Margiela Tabis

“O regresso de um clássico, que atingiu píncaros de popularidade. Não estamos numa era de ugly shoes, mas as Tabis encontraram o seu espaço, em 2023, muito contra o que seria espectável, no estilo sofisticado/elegante cool”.

Maison Margiela Tabi New Ballerina, PVP 690€.. créditos: Divulgação

Cargo Pants

“Andavam a ameaçar há alguns anos e finalmente tiveram o seu destaque”.

Maxi Denim Skirt

“Foi a peça deste verão, cuja graça foi a maneira como vários estilos a incorporaram, desde o mais trendy ao vintage e, até, o elegante”.

Veja também: #trend23: o come back das maxi skirts

Platform Uggs

“Outra que passou de ‘impossible to get’ a ‘all over the place’, de um inverno para o outro. Cool mas, possivelmente, não terá continuidade”.

Botas Neumel Platform Chelsea, Ugg. PVP: 179,90€ créditos: Divulgação

Ballerinas & Mary Janes

“Proveniente do balletcore, esta tendência transitou de 2022 e promete continuar em 2024”.

Alaïa Flats

“Com brilhantes ou em fishnet, estas sabrinas foram um dos reais must-have deste ano. (Ainda a chorar por umas)”.

Portuguese Girls

“As ruas de Lisboa ganharam um novo destaque, especialmente na imprensa espanhola, com o estilo de um grupo muito cool de portuguesas. O nome da tendência criou polémica em Portugal, mas não se apoquentem, eu explico: chama-se portuguese girls porque… as miúdas são portuguesas, não porque as portuguesas se vestem tradicionalmente assim. Ok? Ok! ‘Ninguém se veste assim’. Malta, ‘I hate to break it to you’, mas imensa gente, de gerações mais novas, veste-se assim ou inspira-se neste estilo. Sub-30!”.

Veja também: As “portuguese girlies” tomaram o TikTok de assalto. Conheça a tendência que está a dar que falar nas redes sociais

Toteme Scarf Jacket

“Creio que este modelo já tem uns anos, mas, este ano, o Tik Tok descobriu o seu potencial em pleno e a fast and low (marcas cuja missão é apenas copiar o trabalho alheio) fashion não deixaram passar: há scarf jackets para todos os gostos”.

adidas Samba

“De ‘impossible to get’, em 2022, a ‘all over the place’, em 2023. Foram os ténis do ano”.

Quiet luxury

“Teoria: usar peças de ótima qualidade, sem logotipo, ou qualquer identificação da marca. Realidade: uma das tendências mais populares acabou por ser deturpada a vários níveis – ou porque se usava fast fashion de má qualidade para atingir uma estética ou porque se seguia a estética, mas de forma que se soubesse bastante bem de que marca eram as coisas”.

Red is the new pink

“Mesmo a chegar ao final do ano, o barbiecore foi substituído pelo vermelho romântico. Tendência que promete continuação em 2024!”.

Sofia Richie’s Wedding

“Não é bem uma tendência, mas foi um dos momentos que influenciou várias outras tendências ao longo do ano (é a it girl de 2023), numa estratégia de social media brilhante. Sublime!”.

Tiny Bow

“Onde acharem possível, coloquem um laço. Começámos o ano com o balletcore aplicado em ballerinas e mini-saias e terminamos com um romance ainda mais estético. Promete continuação!”.

Hobo Bags

“Foi ao ano delas, sem dúvida. Vários modelos neste género, maiores ou mais pequenos, em pele ou quilted”.

Logo (centered) Tank Tops

“Começaram há dois, três anos, mas massificaram-se totalmente este ano, em todo o tipo de marcas, logos, símbolos, etc”.