Como é que encontramos o vestido de verão perfeito? Uma pergunta que questionamos algumas vezes e que a marca italiana Relish tem mais que uma resposta.

No verão queremos vestidos, leves e frescos, coloridos ou com cores mais softs e com brilhantes.

Estas são algumas das apostas que a coleção de verão da Relish tem. Vestidos para todas ocasiões e a pensar em todas as mulheres.

créditos: Relish

Há opções mais discretas e seguras, sem padrão e mais arrojadas, de tons fortes e contrastantes. Os padrões e brilhos completam este leque das opções da marca.

créditos: Relish

Todas as sugestões encontram-se disponíveis em be.relish.it.