"A Sorte Está em Jogo" é o nome do primeiro fashion drop lançado por Ricardo Quaresma e que marca a sua incursão no mundo da moda.

De forma forma a assinalar o arranque do Campeonato Europeu de Futebol de 2024, o jogador de futebol e a bwin juntaram-se para a criação de uma linha de t-shirts, composta por três modelos de edição limitada, que funcionasse como uma espécie de amuleto da sorte para os apoiantes desta modalidade.

"É um sonho que tenho há muito tempo e que junta duas áreas pelas quais sou apaixonado, o desporto e a moda. Quero que estas 150 pessoas vejam estas T-shirts como talismãs e se tornem fãs fervorosos, para que, juntamente comigo e com aqueles que tornaram este sonho possível, a bwin, possamos todos apoiar a nossa seleção no Euro 2024", disse o jogador sobre este projeto, que decorreu no dia 13 de junho, e contou com a participação de Windoh.

Para dar significado a esta coleção numerada, foram criados três símbolos que representassem alguns dos momentos mais marcantes vividos pela seleção nacional durante as diversas participações no Campeonato Europeu de Futebol. Para dar vida a esta visão, a bwin deixou o desafiou nas mãos do artista Tigre Bastardo que desenhou a pena (que representa o desejo de voar e vencer), a traça (um símbolo de sorte- quando tudo parece perdido) e as luvas (que representa a vontade de arriscar e dar tudo para sair vitorioso) que surgem estampadas em cada um dos modelos e acompanhadas de frases inspiradoras.

O Porto foi a cidade escolhida para esta apresentação que contou com a presença de 300 fãs e onde alguns deles tiveram a sorte de receber um dos 150 exemplares exclusivos e numerados diretamente das mãos do futebolista.

"A intenção por trás da criação desta coleção exclusiva 'A Sorte Está em Jogo' é fazer com que quem as veste se sinta ligado à equipa, partilhando a minha confiança e tendo em mente que, embora a sorte esteja sempre em jogo, a sorte estará do nosso lado".

A coleção 'A Sorte Está em Jogo'.