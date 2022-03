Minimalista e romântica, a linha HLC+, inspirada nas mulheres e para as mulheres, reflete a visão da autora Helena Lopes Cardoso através do brilho dos diamantes e do ouro que, descritos como amuletos versáteis para qualquer ocasião e idade, elevam as mulheres que se atrevem a usá-los.

Apresentando uma coleção fixa que, ao longo do tempo, vai sendo atualizada para acompanhar tendências, HLC+ é a linha premium da marca HLC, produzida exclusivamente com ouro de 18 quilates e diamantes.

Nascida em 2019, esta gama de luxo recebe agora um reforço com novos designs para celebrar a sua entrada no corner de joalharia portuguesa do El Corte Inglês.

Repleta de peças discretas, mas fortes de presença, que transmitem uma sensação de segurança pela sua intemporalidade e intergeracionalidade, conta agora com elegantes pulseiras e colares, como o sofisticado Diamond Marbles Necklace, inconfundíveis alianças e anéis – de que é exemplo o ousado Diamond Indian Crown Ring – e ainda com os muito solicitados brincos em ouro, dos quais se destacam os Flower Earrings com diamantes e safira, mas também os Ray Diamonds Earrings e os femininos Diamond Heart Earrings.

Destinadas a mulheres fortes, as peças clássicas irreverentes da coleção HLC+, com PVP’s entre os 350€ e os 4500€, estão disponíveis online, no El Corte Inglês, na sua loja própria localizada na Embaixada, no Príncipe Real em Lisboa, e ainda no The Hut no Algarve.