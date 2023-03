A Wiñk anuncia a remodelação dos seus espaços nas lojas Wells, com um novo restyling dos seus corners. De acordo com a marca, a reabertura destes espaços será acompanhada por uma campanha de reabertura. Assim, na compra do threading de sobrancelhas, tem a oferta do threading de buço.

As reaberturas destes novos espaços vão acontecer em dois momentos: no Centro Comercial Norteshopping, em Matosinhos, está prevista para o dia 22 de março e no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, para o dia 24 de março.

Para celebrar a reabertura da Wells Norteshopping está prevista uma festa de inauguração, que além da campanha de abertura em vigor, contará com muita música ao som de DJs e inúmeras surpresas.

Este projeto tem a assinatura da arquiteta Hilária Neto, do atelier Lado, sediado em Lisboa, que desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores desde 2012.

A oferta do threading de buço na compra do threading de sobrancelhas estará em vigor de 22 a 29 de março no Norteshopping e de 24 a 31 de março no Centro Comercial Colombo.

O evento abre ao público por volta das 13h.