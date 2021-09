A Reebok lança a primeira coleção Reebok x National Geographic. Esta coleção de calçado para toda a família, combina modelos de alto rendimento e de dia a dia da marca, cada um com detalhes próprios inspirados na fascinante narrativa visual da National Geographic, em todo o mundo.

Para dar vida à coleção, a Reebok colaborou diretamente com dois exploradores da National Geographic, Dra. Rae Wynn-Grant e Matthieu Paley, que transportaram os modelos da coleção inspirados na aventura para a própria natureza, emergindo-os das suas próprias experiências, de entre as quais se inclui a defesa pela conservação da fauna selvagem.

Dra Rae Wynn-Grant é uma ecologista que estuda os animais carnívoros de porte grande, centrando o seu trabalho na análise de fatores ecológicos e sociais do conflito entre estes e os humanos. Por outro lado, Matthieu Paley é um fotógrafo galardoado que procura enaltecer, através da fotografia, as regiões do mundo que considera mais incompreendidas e mal representadas.

"O calçado é o portal definitivo para a exploração” afirma a Dra. Rae Wynn-Grant sobre a colaboração Reebok e National Geographic. “Oferece-nos a proteção necessária para quando atravessamos novos terrenos e, com o tempo e uso, funciona como um contador de histórias: é parte integrante das viagens que fazemos e das experiências que vivemos, um pouco por todo o mundo.”

Afirma, também: "Adorei unir-me à Reebok e à National Geographic, não só para dar a conhecer os contornos incríveis que inspiraram a coleção, mas também para me inspirar para futuras explorações".

Cada modelo incorpora, ainda, um QR code único na língua que transporta o consumidor para o ambiente que serviu de inspiração para o modelo em questão, através de perspetivas únicas e vídeos imersivos em 360º.

Para além disso, os modelos para crianças incluem, também na língua, factos divertidos sobre o habitat que deu vida a cada um deles.

A coleção da Reebok e National Geographic estará disponível a partir de 23 de setembro de 2021, no site da marca.