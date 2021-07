Cuidar e proteger a pele foi, desde cedo, uma prioridade na vida de Jennifer Lopez. Para além do seu talento para a música e cinema, a artista de 52 anos sempre foi admirada por muitos pela sua beleza e imagem jovial. "Qual o segredo para uma pele radiante?" sempre foi, segunda a própria, uma das perguntas que mais ouviu ao longo da sua carreira e cujo segredo é revelado na sua última aventura empresarial: a sua linha de beleza, JLO Beauty.

"Eu conheço praticamente tudo o que existe no mundo do skincare e aquilo que fiz foi uma curadoria disso tudo: peguei em alguns segredos da minha mãe de quando era nova, e que sinto que resultam, e coloquei isso tudo nesta linha", disse durante um live feito na sua página de Instagram onde apresentou antecipadamente os oito produtos que compõem a sua marca que demorou anos a desenvolver e que usa religiosamente.

Mas se pensa que, à semelhança de outras grandes estrelas de Hollywood, a rotina de beleza de Jennifer Lopez é complicada, dispensiosa e difícil de replicar, desengane-se. Gel de limpeza, sérum e hidratante com SPF 30 são os três produtos de que a cantora não abdica na sua rotina matinal e que terminam com a ingestão de um suplemento vitamínico.

A JLO Beauty, que resulta de um sonho de 20 anos, é uma linha de beleza simples e que pode ser usada por mulheres de todas as idades. "Um dos segredos que me tem mantido jovial, como as pessoas gostam de dizer, acredito que é o SPF 30 e por o usar todos os dias como hidratante. Faço-o desde os meus 20 anos sem falhar um dia. [...] Os danos da exposição solar são uma das coisas que mais nos prejudicam e envelhecem", disse sobre aquele que considera ser um dos elementos essenciais para uma pele com um aspeto jovem e saudável.

À noite, Jennifer Lopez gosta de tratar de si com mais calma e prolongar um pouco mais o seu ritual de beleza. Para além do gel de limpeza e sérum, a estrela de 'Hustlers' usa um creme de noite, que aplica no rosto e no decote, e um creme para o contorno dos olhos, mas que pode ser aplicado nas rugas de expressão mais dificeis em todo o rosto. O famoso jade roller é uma das ferramentas de beleza que merece um lugar de destaque na sua rotina de beleza noturna, assim como a máscara facial, que usa duas a três vezes por semana e afirma ser um dos seus produtos favoritos.

"As essências são os segredos, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, e são elas: sérum, protetor solar, descanso, suplementos e viver de forma saudável. E a pele vai ficar radiante, saudável e bonita. É bom poder oferecer uma linha de produtos que eu sei que uso todos os dias e que realmente funciona,'", disse ao ExtraTV em janeiro de 2021 sobre este novo projeto.

