Para tratar daquela que é considerada uma das zonas mais delicadas e sensíveis do rosto, a Filorga acaba de lançar o Time-Filler Eyes 5XP. Este produto antirrugas – que foi criado a pensar no contorno dos olhos - conta com uma fórmula reinventada e mais intensiva que, de acordo com a marca, vai atenuar os sinais de envelhecimento desta zona do rosto, como é o caso das rugas de pés de galinha, o descaimento da pálpebra, as rugas da glabela, as rugas de desidratação e olheiras.

“Esta é uma zona em que a pele é extremamente fina. A espessura da derme e epiderme é muito menor do que no resto do rosto”, refere Cláudia Oliveira, product manager da Filorga Portugal durante a apresentação, sobre esta zona que, para além de estar em constante movimento, também se destaca por ter um número reduzido de glândulas sebáceas. “Logo tem tendência para desidratar com facilidade. É por isso que a zona do olhar é uma das primeiras zonas do rosto onde notamos mais facilmente os sinais da idade e uma zona tão específica e desafiante de tratar.”

Consciente de que cada uma destas zonas precisa de ser cuidada com mais precisão e especificidade, a marca inspirou-se em cinco técnicas utilizadas em procedimentos estéticos para reformular o icónico Time-Filler Eyes que agora conta com cinco ingredientes ativos específicos pensados para cada necessidade.

créditos: Filorga

Para tratar das rugas de pés de galinha, a Filorga apostou no funcho-do-mar que, graças às suas propriedades de renovação celular, vai mimetizar a ação dos peelings antienvelhecimento e proporcionar um alisamento das rugas. Em relação às rugas da gabela tentou-se replicar o efeito das injeções de toxina botulínica com recurso a um peptídeo relaxante que irá bloquear a libertação de um neurotransmissor responsável pela contração muscular e que irá diminuir a tensão desta zona.

As rugas de desidratação vão ser combatidas com o auxílio do complexo antienvelhecimento NCEF (New Cellular Encapsulated Factors), e de um extrato vegetal derivado da raiz Imperata cylindrica que vão tentar imitar o efeito das injeções de revitalização, conferindo hidratação e volume a este tipo de rugas. Inspirada na carboxiterapia, para reduzir as olheiras a marca apoiou-se no extrato de árvore-da-seda que irá estimular os sistemas de desintoxicação, reduzindo a saída dos capilares sanguíneos e a acumulação de pigmentos responsáveis pela coloração das olheiras.

Para corrigir o descaimento da pálpebra foram incluídas as células estaminais da orquídea que, inspiradas nas injeções de PRP (plasma rico em plaquetas), vão melhorar a comunicação entre as células estaminais da pele e os fibroblastos e conferir mais firmeza e um efeito lifting.

Em termos de resultados este creme, composto por 94,7% de ingredientes de origem natural e com uma textura fácil de espalhar, promete atuar ao nível da redução de todos os tipos de rugas, proporcionando um efeito alisador e um rejuvenescimento do olhar com resultados visíveis ao fim de sete dias de utilização bidiária.

O Time-Filler Eyes 5XP (PVP: 58€) já está à venda em farmácias e parafarmácias.