A campanha "30 years young" representa uma celebração da juventude, criatividade, paixão, inconformismo e compromisso, valores presentes no ADN da Pull&Bear desde que abriu as portas pela primeira vez em Madrid a 21 de setembro de 1991.

O lema "30 years young" tem sido a base de uma campanha digital cuja essência brilha num spot que elogia os valores dos jovens ao longo dos 30 anos de percurso da marca. Além disso, essa filosofia de marca jovem, descontraída e dinâmica é transmitida aos consumidores através de um sorridente e colorido design gráfico que, em edição especial limitada, se apropria do logótipo, das embalagens e das vitrinas de lojas de todo o mundo.

Por outro lado, vão ser lançados cartazes com diferentes frases que estarão expostas nas ruas de Madrid, Barcelona, Londres, Amesterdão e Berlim.

No âmbito desta celebração concebida em meio digital, terão lugar ativações nos canais sociais de Instagram e Tiktok, bem como uma Twitch Birthday Party, onde a criadora de conteúdo Cristinini será anfitriã e contará com convidados como: Guillermo Campra ou Inés Hernand.

Pull&Bear Game

Além disso, a marca reforça a sua inovação digital e lança no seu site um videojogo com inspiração arcade e estilo pixel art no qual os utilizadores terão de decifrar curiosidades sobre a história da empresa.

Pull&Bear 30 anos a inspirar toda uma geração

Ao longo destes 30 anos de juventude, o seu inconfundível estilo e sinal de identidade evoluiu juntamente com os seus clientes, e situou-se na vanguarda das tendências da moda, arte e música. A sua #pullandbearcommunity cresce de dia para dia, com cada vez mais utilizadores anónimos, criadores de conteúdo e artistas a nível global.

As colaborações com fenómenos musicais como Rosalía ou Lunay, as coleções desenvolvidas juntamente com atores internacionais do calibre de Sadie Sink e Finn Wolfhard, as coleções cápsula inspiradas em TATE, La Casa de Papel, UCLA, Stranger Things ou os patrocínios de eventos musicais como o Primavera Sound atualizaram a ligação da Pull&Bear ao mundo da arte, da cultura e do entretenimento.

O compromisso com a sustentabilidade é outro dos eixos que marcou a personalidade da marca ao longo deste período, priorizando o fabrico de coleções Join Life, cujos processos e materiais são especialmente amigos do ambiente.

A primeira publicação na conta de Instagram @pullandbear acumulou 338 likes. Anos depois, a marca conta com mais de 22 milhões de seguidores em todos os seus canais sociais a nível global, que inspira dia a dia com as suas coleções disponíveis em mais de 200 mercados através da sua loja online e da sua rede de 900 lojas, das suas colaborações com artistas internacionais e da sua particular forma de compreender, acompanhar e representar a juventude.