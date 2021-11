A nova coleção faz parte do projeto “The Jeans Redesign”, um projeto da iniciativa de moda da Ellen MacArthur Foundation, que apresenta calças que são desenhadas, produzidas e criadas em linha com a visão da Fundação de uma economia circular para a moda.

Com base nos princípios da economia circular, as diretrizes garantem que a ganga seja mais usada, feita para ser refeita e é feita com contributos seguros e reciclados ou renováveis.

Como participante do projeto, a Primark lançou uma coleção de oito peças de ganga e casacos de ganga para adultos e crianças, com ganga que é feita de algodão orgânico e fibras recicladas e que foi desenhada para ser facilmente reciclada para que tenha o potencial para se transformar em uma nova ganga, quando já não podem ser mais usadas.

O produto não tem rebites de metal, um elemento de design comum que pode dificultar a reciclagem dos jeans. A rotulagem também inclui orientações sobre a remoção de botões e fechos antes de enviar para a reciclagem para garantir que este produto tenha outra vida.

As calças são feitas de 70% algodão orgânico, 29% algodão reciclado e 1% elastano e os casacos são feitos de 80% algodão orgânico e 20% algodão reciclado.