A SkinCeuticals acaba de inaugurar a sua primeira flagship em Lisboa. A marca norte-americana especializada em cuidados com a pele, que pertence ao grupo L’Oréal, é conhecida mundialmente pela sua tecnologia antioxidante e ofececer uma linha avançada de tratamentos profissionais cientificamente comprovados. Neste espaço, localizado na Farmácia Colombo, será possível a perceber em que estado se encontra a saúde da sua pele e em que tipo de tratamentos deve apostar para tratar dela.

O primeiro passo começa com a realização de um diagnóstico personalizado com a SkinScope: uma máquina de luz LED altamente inovadora através da qual o cliente vai ficar a conhecer a fundo o estado da sua pele e as suas imperfeições. De seguida é possível receber aconselhamento sobre os melhores tratamentos e produtos a incorporar na sua rotina de beleza por especialistas da marca e, ainda, experimentá-los. A melhor parte é que poderá fazê-lo de forma totalmente gratuita.

"O nosso objetivo com a inauguração desta primeira flagship – formato habitual que já existe noutros países em que a marca está presente – é que seja implementada com a excelência que a marca SkinCeuticals habituou a suas consumidoras e que as possamos acompanhar de uma forma próxima e altamente personalizada", refere Margarida Lopes, Brand Activation Specialist da marca, em comunicado sobre o espaço que pode ser visitado no Piso 0 do Centro Comercial Colombo.

Esta experiência de utilização, que terá a duração de 40 minutos, realiza-se mediante marcação presencial ou por telefone.

