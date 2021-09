No Capítulo 2 a Overcube dá voz à Moda e aos jovens que se munem de escudos e argumentos para defender a sua importância criativa na sociedade. Peggy Heart, Mário de Carvalho e Cristiana Morais são as caras da nova campanha da Overcube.

A jornada da Overcube pela moderna cultura portuguesa teve início na arte, o Capítulo 1, uma iniciativa inovadora que juntou três artistas singulares com uma visão disruptiva da cultura e da sociedade. Este foi apenas o primeiro passo numa série de ações que pretendem dar voz aos jovens e aos segmentos menos valorizados de um país que precisa de agitação.

A Moda é uma parte essencial do universo artístico em Portugal, sendo hoje uma peça central da expressão individual e coletiva da moderna cultura portuguesa. Como um instrumento de comunicação, a Moda funciona como uma extensão de personalidade e como uma representação de diferentes conjuntos de ideais.

Felizmente, Portugal é um país com jovens dispostos a dar voz pela arte, por aquilo em que acreditam, e que querem lutar pela Moda, pela sua seriedade, pela sua legitimidade e pela importância que merece ser reconhecida.

Neste Capítulo 2 três jovens que vivem imersos neste mundo levantam a sua voz, contam a sua história e vão além das barreiras impostas pelos padrões da sociedade

Com uma voz muito própria, é impossível colocar a jovem Peggy Heart numa caixa. Disrupção é o seu nome do meio, deixando de lado as tendências e criando os seus próprios ideais e conceções.

Mário de Carvalho, stylist e defensor da criatividade vê na moda uma forma de expressão plena. Desde os 13 anos que os tecidos e as linhas são a sua casa e, por isso, a moda acabou por ter “um papel de colo para que me conseguisse respeitar acima de qualquer coisa enquanto membro da comunidade LGBTQUI+”, refere Mário numa entrevista para a marca.

Fotógrafa de moda, Cristiana Morais cresceu com a influência da avó que, sendo costureira, cedo a fez interessar pelo mundo da moda, especialmente porque lhe fazia roupas personalizadas e fatos de Carnaval que jamais esqueceu. Para além da Moda, a luta contra os estigmas das diferentes morfologias corporais é a causa que abraça no seu dia a dia, quer nos trabalhos com fotografia, quer na expressão da sua personalidade.

Peggy Heart, Mário de Carvalho e Cristiana Morais, são jovens e estão na Overcube para representar os designers, stylists, fotógrafos de moda e todos os profissionais que vivem com a consciência de que a moda é essencial na definição da moderna cultura portuguesa.