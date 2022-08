Para ser um Bon Vivant só tem de experimentar esta barbearia em Campo de Ourique

A Rua 4 de Infantaria nº6A é casa de barba e cabelo. O antigo Salão de Ourique deu lugar a uma remodelada Bon Vivan, que desde abril, propõe-se a dar uma experiência completa aos homens que valorizam a sua aparência.

E que experiência é esta? Começa pelo próprio espaço com cadeiras Belmont que fazem massagens, e uma playlist que alterna hits de Jazz & Blues. Antes de entrar na barbearia, pode usufruir da esplanada, onde pode apreciar um copo de "Nikka From the Barrel", um café ou um refrigerante. O staff está pronto para recebê-lo com uma farda clássica que representa em tudo a imagem de um "Bon Vivant". Livros da Taschen estão disponíveis, para serem lidos nos tempos de espera.

Serviços Bon Vivant Ritual de barba - 12€ Corte de cabelo - 17€ Combo Corte de cabelo + Barba - 25€ Design de sobrancelhas - 5€ Limpeza de pele - 10€ Coloração - 40€ Corte "Bon Vivant" - 50€ (Corte de cabelo, Ritual de Barba, Lavagem + Styling, Design de sobrancelhas, Limpeza de pele, Bebida à escolha, Charuto cubano)

“Bon Vivant foi o nome escolhido para refletir o desejo de atrair clientes com bom gosto e apreciadores do conceito de viver bem”, explica Bernardo Sampaio Melo, um dos sócios deste projeto, ao SAPO Lifestyle.

“Antes de se sentarem nas cadeiras, os clientes podem apreciar bebidas que vão da cerveja artesanal ao whisky japonês, passando pelo gin tónico” acrescenta. “Além dos serviços mais comuns de barbearia, também o design de sobrancelhas, a limpeza de pele ou a colorimetria fazem parte dos serviços prestados”, finaliza.

O atendimento e a qualidade técnica dos profissionais são duas das grandes premissas desta barbearia, que se quer destacar entre as “1001 barbearias” que encontramos na cidade, como nos explicam os responsáveis. Além de Bernardo Sampaio Melo, Unique é o outro sócio do projeto. A inspiração da dupla foram as barbearias de Londres e Nova Iorque, locais onde ambos tiveram formação e trabalharam, na área da Barbearia e do Marketing.

Bernardo Melo Sampaio e Unique são os sócios deste espaço. créditos: Divulgação

"Sendo este um mercado com um crescimento muito acentuado nos últimos anos, a qualidade tem se vindo a perder”, explicam. "Os nossos barbeiros são visagistas e não apenas executores. Eles procuram sugerir aquilo que mais sentido fará no rosto e no estilo de cada cliente", acrescentam.

A barbearia está aberta entre as 9h30 e as 20h, de segunda a sábado. Os preços dos serviços variam entre os 12€ (Ritual da Barba) e os 50€ (Corte "Bon Vivant", o serviço mais completo), sendo que o corte de cabelo fica pelos 17€.

Apesar de ser um espaço dedicado aos homens, as mulheres também são bem-vindas e podem aproveitar os serviços de bar. “’Bon Vivant’ é uma palavra sem género, por isso todos aqueles que apreciam a arte do bem viver, são bem-vindos na nossa ‘casa’”, conclui Bernardo.

Se ficou com curiosidade em experimentar, pode fazer as marcações aqui.