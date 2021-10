A Havaianas acaba de lançar um modelo de calças que tem tanto de versátil como de cool. Pode conjugar esta peça com chinelos ou sneakers, mas também com botins ou saltos, seja para estar em casa, passear ou ir trabalhar — não há limites para a imaginação.

São calças de sarja em algodão com um corte descontraído e, ao mesmo tempo, elegante. Com pregas na parte frente e o detalhe de um arco-íris bordado no bolso de trás, este modelo promete fazer sucesso.

A novidade da Havaianas para o outono está disponível em três cores: azul claro, para quem prefere tons mais discretos; verde, uma das cores tendência da estação. E, por fim, púrpura, ideal para quem gosta de arriscar.

As novas calças já estão disponíveis online e em lojas Havaianas selecionadas.