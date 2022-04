A linha de sneakers da Steve Madden é a verdadeira simbiose entre o espirito fashionista e a vibe casual e descontraída que se procura na estação quente.

Com uma identidade singular e jovem, as Bright Colors da marca chegam para revolucionar os looks da estação e trazer-lhes o toque irreverente e diferenciador - mesmo ao estilo Steve Madden.

Das cores ousadas aos neutros, estes sneakers prometem ser a peça must-have em qualquer armário, quer pela tecnologia que traz o conforto, quer pelo design arrojado que fará furor nas calçadas da cidade.

Os sneakers são as silhuetas que ocupam o palco nesta linha da Steve Madden, dando-lhes o destaque merecido através da mistura entre sola chuncky robusta e o impacto das cores vivas.