A dupla Marques'Almeida convidou 6 jovens designers e artistas do Porto, que vieram a conhecer e admirar, a apresentar os seus trabalhos, ao seu lado, no seu espetáculo, celebrando o potencial de uma Cidade próspera, para abraçar as suas comunidades e para verem, através do seu compromisso, que é uma plataforma para uma mudança positiva.

Mantendo sempre as suas comunidades globais e o manifesto social e ambiental da Marques’Almeida na vanguarda do seu trabalho, o espetáculo Marques’Almeida primavera/verão 2022 apresentou uma coleção genuinamente destemida, de cores desafiantes, impressões mistas, silhuetas justapostas, formas e materiais em oposição e acessórios que se destacam.

Os principais visuais incluíam espartilhos com furos, uma história da ganga com aspeto desgastada e reciclada, com tingimento “tie-die”, pregas e godés exuberantes, pijamas justos, e saias de seda a arrastar pelo chão. A coleção teve um ar de revolta indulgente sem qualquer esforço. Na recolha, não são utilizadas fibras à base de petróleo, exceto se os artigos forem reciclados. A ganga é feita com algodão orgânico reciclado e certificado e todas as lavagens são produzidas com utilização responsável de água. Todas as matériasprimas sustentáveis têm a certificação correta e o tingimento é produzido utilizando técnicas de resíduos naturais. Os designers também eliminaram o desperdício de matéria-prima e estão a transformar o stock morto em novas coleções, através da sua iniciativa reM'Ade.

O mergulho de Marta e Paulo no Porto foi guiado pela irmã mais nova de Marta – Produtora de Marca M'A e colaboradora a longo prazo – Sofia que, ao regressar a casa e ao procurar a sua comunidade, que tem sido fundamental para a dupla M'A ao orientar a sua visão futura com um olhar inspirado embora crítico, de forma a garantir que está a beneficiar as comunidades em que a marca está a entrar.

