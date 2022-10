Em 2009, o mundo da televisão e do personal styling juntou Cláudia Vieira e Gabriela Pinheiro e quis o destino que dessa relação profissional nascesse uma grande amizade que foi o ponto de partida para a concretização de um sonho antigo: criarem uma marca de roupa 100% portuguesa. “A Gabi tinha um desejo muito grande de ter a sua própria marca e faria sentido para ela ser comigo. Lançou-me este desafio e eu achei muito interessante a ideia desde que tivesse algumas premissas”, refere Cláudia Vieira em entrevista ao SAPO Lifestyle sobre este projeto, a quem se veio juntar a sócia Raquel Vasconcelos, mas que devido à falta de tempo e às agendas preenchidas, demorou vários anos até sair do papel.

Depois de muitas conversas e trocas de ideias, no início de 2020 a Obsidian começou a ganhar forma e sempre foi ponto assente para as três empresárias que a sustentabilidade seria a alma do seu negócio. Mas incorporar todos os métodos de produção, todos os materiais e todos os detalhes que espelhassem na perfeição a visão desta marca foi um processo demorado que obrigou a grandes alterações que, aliadas à pandemia, adiaram o seu lançamento por dois anos.

“Esta é uma marca sustentável e quando dizemos sustentável é o mais sustentável quanto nós conseguimos que esta o seja. Ela é produzida em Portugal, em poucas quantidades, através de materiais naturais, orgânicos e poliéster reciclado”, explica a atriz e apresentadora, realçando que é este compromisso - “em ser o mais sustentável possível” - que distingue a Obsidian da concorrência. Um detalhe importante prende-se com o facto de as suas coleções cápsulas não serem criadas com base num determinado número de peças, mas sim com base nos materiais disponíveis e que peças é possível produzir a partir daí. Assim o número de itens vai variar sempre de coleção para coleção.

Obsidian: uma marca que pretende trazer mais cor e audácia à vida das mulheres

créditos: Pedro Ferreira

Sendo esta uma marca de moda Made in Portugal criada por mulheres e para mulheres e fabricada com o maior respeito pelo meio ambiente e natureza, era importante para as empresárias que o nome refletisse esses valores. Tal como esclarece Gabriela Pinheiro, Obsidian “é uma pedra muito intensa que vem da natureza, que é produzida através da lava que sai do vulcão e que quando arrefece fica um vidro. Tem a robustez e a delicadeza de uma rocha que é usada para expelir a negatividade e absorver a positividade.” Consciente de que todas as mulheres têm diferentes facetas e podem ser uma multiplicidade de coisas diferentes, o nome assentou que nem uma luva. “Nós depressa somos intensas, como somos frágeis. Somos vibrantes, como somos suaves e a nossa coleção também é um bocadinho isso. Nós queremos trazer às mulheres a proposta de serem um pouco audazes, mas que também podem ter um momento mais discreto.”

Aquela que é a primeira coleção cápsula da Obsidian é composta por nove peças-chave onde as cores vibrantes, como o azul e o rosa, e os tons neutros, como o preto e o branco, se cruzam. Duas t-shirts, um top tipo biquíni, um fato composto por blazer e calças de cintura subida axadrezado, um trench coat e uma minissaia com estampado são as propostas desta linha que sintetiza o gosto e estilo das três sócias. Mas mais do que dar uma nova vida e trazer mais ousadia para o guarda-roupa feminino, as cores vibrantes têm um propósito muito específico: o de levantar a autoestima e dar um boost de energia a todas as mulheres quando se estão a arranjar. “Queremos trazer positividade, energia e alto astral a quem vestir essa peça, nem que seja num dia cinzento em que esteja mais desanimada”, salienta a personal stylist e editora de moda sobre a coleção fabricada em Portugal.

Uma vez que há cada vez mais mulheres que, no seu dia a dia, já não abrem mão do conforto, a marca nacional teve a preocupação de aliar o melhor de três mundos: estilo, conforto e qualidade. Toda a coleção foi confecionada em materiais suaves e fáceis de vestir, como se fossem uma segunda pele. Um dos esses exemplos é o algodão supima, conhecido pela sua resistência e durabilidade. “Nós podemos estar com uma peça extremamente atual, moderna e sofisticada e sentirmo-nos confortáveis”, destaca Gabriela Pinheiro a propósito da importância da escolha dos materiais.

créditos: Pedro Ferreira

Em prol de uma maior transparência, todos os produtos vêm acompanhados de um cartão de identificação onde o consumidor terá acesso a todos os detalhes daquela peça – composição, origem e produção – e ainda instruções preciosas sobre a sua manutenção e que vão ajudar a prolongar o seu tempo de vida. “Nós vamos fazer vídeos explicativos bem intuitivos de forma a mostrar às nossas clientes e curiosas das redes sociais como é que se deve cuidar das nossas peças para que estas estejam sempre impecáveis”, diz Cláudia Vieira.

Peças-chave e um bom styling, o segredo de um guarda-roupa duradouro e mais consciente

Com a missão de combater o fast fashion e apelar cada vez mais à compra consciente, a Obsidian apostou numa coleção pequena, mas que fosse o mais completa, intemporal e versátil possível. E desengane-se quem pensa que com uma coleção reduzida não é possível criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Não só é possível, como está ao alcance de qualquer pessoa. O truque, diz Gabriela Pinheiro, é não ter medo de reutilizar o que já temos no armário. “Não há mal nenhum em usarmos a mesma peça várias vezes. A Cláudia já o fez, eu também já o fiz, mesmo em eventos públicos. Não ter medo da repetição é uma coisa que temos de aprender a fazer e a reduzir a roupa que temos no nosso guarda-roupa”, destaca Gabriela Pinheiro sobre esta dica que considera fundamental e que vai simplificar o dia a dia de muitas mulheres na hora de vestir.

Mais do que ter um guarda-roupa inteligente, repleto das peças-chave certas que temos a certeza de que vamos usar vezes sem conta ao longo dos anos, o segredo também passa por saber fazer diferentes conjugações. Este é outros dos aspetos em que a Obsidian pretende ser um exemplo de sustentabilidade. Mais do que fomentar a compra das suas criações, a marca pretende alertar para a forma como se consome, como se cuida e como se usa roupa. Através das redes sociais, esta pretende ensinar às suas seguidoras alguns truques e dicas de styling básicos que vão permitir-lhes compreender a versatilidade das peças bold quando conjugadas com os itens certos e mostrar-lhes que facilmente se adequam a diferentes estilos e contextos.

créditos: Pedro Ferreira

“A calça de cintura pode-se transformar. Se a usarmos sem o cinto, por exemplo, pode-se descair e ser uma calça completamente diferente. Pode-se usar com ténis, com uma sandália de salto alto e ficar com outro registo”, menciona Cláudia Vieira, explicando que o brilho e qualidade lustrosa das t-shirts da Obsidian permite criar looks que se adaptam a diferentes momentos. “A t-shirt pode-se vestir durante o dia com uns jeans, com uma calça ou minissaia, pôr-se um salto alto e fica-se incrível para um cocktail ou um jantar.”

Apesar de reconhecerem que ser sustentável não é barato, as fundadoras acreditam que só é possível ajudar o planeta e consumir moda de forma mais consciente através de uma mudança de mindset que não se faz de forma instantânea. Um dos passos que pode auxiliar neste processo de transição é pensar a longo prazo nas escolhas que fazemos na hora de ir às compras. “Tem que haver cada vez mais consciencialização daquilo que se compra: como é que vamos usar esta peça, com o que é que a vamos combinar e se esta nos faz realmente falta. Esta compra consciente tem, cada vez mais, de estar em cada uma de nós”, colmata Gabriela Pinheiro.

O jantar de apresentação e lançamento da Obsidian vai ter lugar esta noite naquele que é considerado um dos maiores eventos de moda a nível nacional: o Portugal Fashion. Apesar de não ser um desfile, as fundadoras vão apresentar a coleção em manequins e comunicar o ADN desta nova marca, e que, nas palavras de Cláudia Vieira, vai ser “um momento especial”.

A primeira coleção cápsula da Obsidian – cujos preços vão oscilar entre os 90 e os 340 euros - vai estar disponível a partir desta quinta-feira no seu site oficial.