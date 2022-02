Dias longos, pele bronzeada, pés descalços… o verão é a estação mais aguardada do ano e a Brazilian Bikini Shop está preparada para levantar o véu das maiores e melhores novidades de beachwear da estação.

As novas silhuetas ecléticas, as linhas clássicas que se misturam com as principais tendências do ano – um verdadeiro mundo de sol e mar disponível na maior plataforma online de moda de praia.

Aceder a brazilianbikinishop.com funciona como um verdadeiro teletransporte para o verão de 2022, para os sunsets tardios e para a vida leve e simples de que todos precisam.

Descubra as novidades de marcas como Rio de Sol, Lua Morena, Despi, Empress Brasil, Blue Man, Haight e Lenny Niemeyer.